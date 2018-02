Altdorf: Einbruch in Geschäft in der Fischbacher Straße

Diebe beschädigten die Eingangstür und stahlen sogar die Trinkgeldkasse - vor 5 Stunden

ALTDORF - Nach einem Einbruch in der Fischbacher Straße ermittelt nun die Polizei. Zwischen Samstag und Montag, während der Laden geschlossen war, knackten die Diebe die Tür.

Einbrecher in Altdorf: Zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Montag, 8.20 Uhr, knackten Unbekannte in der Fischbacher Straße ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Dafür hebelten sie die Zugangstüre des Ladens auf. Sie gingen dabei recht rabiat vor, denn an der Tür entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Im Inneren dann plünderten sie zunächst die Kasse. Darin befand sich ein dreistelliger Betrag. Auch ein Sparschwein fiel den Dieben zum Opfer: Die Trinkgeldkasse aus Porzellan enthielt ebenfalls Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die in besagtem Zeitraum etwas beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Altdorf in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet: 09187/95000.

