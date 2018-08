Altdorfer Kärwa: Zwei Schläge genügten

Bürgermeister Erich Odörfer zeigte sich geschickt mit dem Hammer - vor 28 Minuten

ALTDORF - Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht: Mit zwei perfekten Hammerschlägen brachte Bürgermeister Erich Odörfer am Kirchweiheröffnungstag den Gerstensaft zum Fließen und mit der gleichen Routine die Bonbonkanone dazu, ihre wertvollen Chips und Gutseln für die jungen Besucher auszuspucken.

Da spritzt der Gerstensaft schneller als erwartet. Bürgermeister Odörfer (links) zapft das Fässla gekonnt an, Fachmann Harald Schuster von der Pyraser Brauerei assistiert. © Gisa Spandler



Da spritzt der Gerstensaft schneller als erwartet. Bürgermeister Odörfer (links) zapft das Fässla gekonnt an, Fachmann Harald Schuster von der Pyraser Brauerei assistiert. Foto: Gisa Spandler



Am Freitagabend wurden bei bestem Kärwawetter außerdem langjährige Schausteller geehrt, bevor der Festbetrieb so richtig Fahrt aufnahm. Vor dem Gasthof zur Sonne am Oberen Markt begrüßte der Rathauschef die Anwesenden, darunter viele Bürgermeisterkollegen, einige Stadträte, Abteilungsleiter der Stadtverwaltung, Landtagsmitglied Norbert Dünkel und die zahlreichen Kinder.

Besonders willkommen hieß er auch die Gastwirtsfamilie Polzer und den Chef der Pyraser Brauerei, Harald Schuster, die jeweils ein Fass Bier für die Durstigen spendierten. Er freute sich, dass die Bedingungen in diesem Jahr für die traditionelle Straßenkirchweih so optimal seien und wünschte den Teilnehmern viel Spaß und der Kirchweih einen friedlichen Verlauf.

Unmittelbar danach schritt er zur Tat und stach das erste Fass an, wozu er in diesem Fall gerade mal zwei Schläge brauchte, bevor es hieß "Auf unser Kärwa – prost!"

Bonbonkanone für die Jüngsten Damit die kleinen Kirchweihgänger nicht zu lange auf ihre Freifahrscheine und Bonbons warten mussten, wurde gleich im Anschluss die Kanone geladen und zwei Mal abgefeuert.

Insgesamt sechs Kirchweihtage wird wieder gefeiert mit diversen Höhepunkten. Am Montag findet der Kirchweihfrühschoppen statt, am Abend gegen 22 Uhr gibt es ein Barockfeuerwerk rund um den Rossweiher.

Gisa Spandler