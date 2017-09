Altdorfer sind gegen Seniorenheim auf Graffiti-Areal

ALTDORF - Die wochenlange und zum Teil hitzig geführte Diskussion um das Graffiti-Areal am Baudergraben hat nun vorerst ein Ende. Die Altdorfer entschieden sich am Sonntag mit 71,58 Prozent für das Bürgerbegehren.

So wird das Areal am Baudergraben in Altdorf nicht bleiben. Doch statt eines massiven Seniorenwohnheims wird wegen des Bürgerbegehrens nun vermutlich eine moderatere Bebauung für das Graffiti-Areal in Altdorf geplant. © Alex Blinte



Mit deutlicher Mehrheit stimmten die Altdorfer für das Bürgerbegehren und gegen das geplante Seniorenwohnheim. © Stadt Altdorf



Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Graffiti Areals hat sich mit großem Vorsprung beim Bürgerentscheid durchgesetzt. 71,58 Prozent der am Entscheid teilgenommenen Bürger haben sich für den Erhalt des Areals und die Fortführung des Bebauungsplans von Professor Kress ausgesprochen, lediglich 28,42 Prozent votierten für den Bau einer Seniorenwohnanlage auf dem Grundstück. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,09 Prozent.

Der Stadtrat hat im Frühjahr mit knapper Mehrheit einen Bebauungsplan für eine Wohnanlage für Senioren beschlossen, projektiert vom Neumarkter Unternehmen Kölbl Bau. CSU und FW/UNA sind der Überzeugung, dass in Altdorf Wohnungen für Senioren fehlen und begrüßen deshalb die Pläne von Kölbl. Mit im Boot haben die Investoren aus Neumarkt die Awo Nürnberger Land, die in der Wohnanlage Pflegeleistungen anbieten und im Haus einen Pflegestützpunkt einrichten will.

Während Odörfer, CSU und FW/UNA auf den Mangel an Seniorenwohnungen in Altdorf verweisen, gibt es den aus Sicht von Grünen und SPD so nicht. Am Burgthanner Weg sind neue Seniorenwohnungen entstanden, und die Rummelsberger Diakonie preschte vor einiger Zeit mit der Absicht vor, auf einem eigenen Grundstück hinter dem Gemeindehaus ein Seniorenheim zu errichten.

So könnte, so soll es aber nicht aussehen auf dem Graffiti-Grundstück. „Ein Plattenbau“, kommentieren Altdorfer die Grafik, die deutlich machen soll, was baulich auf dem Areal möglich ist. © Architectural Design and Conception



SPD und Grüne sind sich mit den Gegnern der Seniorenwohnanlage auf dem Graffiti-Areal einig, die den Bürgerentscheid am 24. September initiierten. Einen Schlussstrich allerdings wird es mit einem Erfolg des Bürgerentscheids für die Gegner der Kölbl-Pläne nicht geben. Inselkammer hat nämlich schon angekündigt, dass sie in einem solchen Fall vor Gericht ziehen wird.

Dabei betont die Grundeigentümerin, dass die bayerische Bauordnung auf ihrem Grundstück eine weitaus massivere Bebauung zulässt, als von Kölbl geplant. Bernd Distler hält als Sprecher einer örtlichen Bürgerinitiative dagegen: Eine noch massivere Bebauung als von Kölbl vorgesehen sei aufgrund planungsrechtlicher Vorgaben kaum möglich.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens versuchen die Grünfläche und alten Bäume auf dem Graffiti-Areal wenigstens teilweise zu erhalten. Dass es auf jeden Fall eine Bebauung auf dem Grundstück geben wird, akzeptieren die Mitglieder der Bürgerinitiative, die sich die Fortführung des Bebauungsplans von Professor Hubert Kress wünschen, der für das Areal eine moderate Bebauung bei gleichzeitigem Erhalt der Bäume vorsieht. Verhindern will die Bürgerinitiative lediglich das aus ihrer Sicht massive Bauwerk einer Seniorenwohnanlage.

Alex Blinten