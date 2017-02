Altdorfer Stadtrat verabschiedet Rekordhaushalt

Gesamtvolumen beträgt 47 Millionen Euro - Ausgaben für Bildung und Soziales - vor 1 Stunde

ALTDORF - Der Altdorfer Haushalt für 2017 ist ein Rekordhaushalt. Nachdem die Stadträte die Verabschiedung des Zahlenwerks in ihrer Januar-Sitzung noch auf Eis gelegt hatten, winkten die Altdorfer ihren 2017er Rekord-Etat nun im Rekord-Tempo durch.

Der Altdorfer Stadtrat hat den Haushalt für das Jahr 2017 im Eiltempo verabschiedet und umfasst 47 Millionen Euro. © dpa



Bevor Bürgermeister und Stadträte in der Sitzung in die Debatte einstiegen, hatte man sich per Mail darüber verständigt, kurze Haushaltsreden zu halten - weil man das Zahlenwerk bereits im Januar in mehreren Sitzungen und in diesem Monat noch einmal im Hauptausschuss besprochen hatte.

Auf fünf Minuten sollten die Redebeiträge beschränkt sein. Tatsächlich hielten sich die Fraktionssprecher Thomas Kramer (CSU) und Martin Tabor (SPD) an die Vereinbarung. Bürgermeister Erich Odörfer, der seine Erläuterungen zum Haushalt heuer ohne den erkrankten Stadtkämmerer Werner Reichelt geben musste, redete neun Minuten, Dr. Peter Wack für FW/UNA 13 Minuten und Horst Topp kam für die Grünen auf 14 Minuten. So zügig hat man in Altdorf in den vergangenen Jahrzehnte noch keinen Etat verabschiedet. Gegen fünf Stimmen aus den Reihen der SPD wurde er schließlich angenommen.

47 Millionen Euro Gesamtvolumen hat der Haushalt für 2017, erläuterte Odörfer, 33,5 Millionen sind im Verwaltungshaushalt, 13,5 Millionen im Vermögenshaushalt. Der Verwaltungshaushalt ist quasi das Girokonto der Kommune, über das die laufenden Ein- und Ausgaben gehen, der Vermögenshaushalt das Sparkonto.

1,17 Millionen Euro Überschuss angepeilt

Kernstück des Etats ist der Verwaltungshaushalt, der mit einem Überschuss von 1,17 Millionen Euro abschließen soll, so der Bürgermeister. Effektive Schulden hat Altdorf weder in diesem noch im nächsten Jahr, weil die Rücklagen die Verschuldung übersteigen.

Die Kreisumlage ist für Altdorf weiterhin eine große Belastung. Sie steigt kontinuierlich, heuer zahlt die Stadt rund 700.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Damit bleibt Altdorf der zweitgrößte Zahler im Landkreis nach der Stadt Lauf. Bildung und soziale Projekte stehen laut Odörfer im Mittelpunkt des Haushalts. Altdorf investiert in den Umbau der Grundschule, in eine Dreifachturnhalle, einen neuen Kinderhort und eine neue Stadtbibliothek, außerdem in den sozialen Wohnungsbau: Die Stadt baut ein Mehrfamilienhaus mit Sozialwohnungen und stellt dafür einen Millionenbeitrag im Haushalt bereit.

Ausgaben für Abwasser und Baugebiete

Weitere große Ausgabe-Posten sind die Ertüchtigung der Abwassersysteme, die Abwasserschiene Nord und die Hochwasserertüchtigung in Ludersheim. Die Entwicklung der Baugebiete Altdorf Nord und an der Nürnberger Straße dient laut Odörfer zur Stärkung des Wirtschafts- und Wohnstandorts Altdorf.

Durch eine gute Infrastruktur, eine hervorragende Bildungslandschaft und Standortfaktoren, die für Familien interessant sind, will Altdorf vorankommen. Beim Blick auf die mittelfristige Finanzplanung appellierte Odörfer an den Stadtrat, alles "genau unter die Lupe" zu nehmen: "Alles muss auf den Prüfstand, um nicht in einem Schuldenberg zu enden."

Die endgültigen Zahlen zu den Altdorfer Steuereinnahmen lagen erst Anfang Januar vor. Odörfer regte deshalb an, über den Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung nachzudenken, "auch wenn dann die haushaltslose Zeit etwas länger dauert".

"Solide Haushaltsführung ohne Verzicht auf notwendige Investitionen muss weiterhin unser Motto bleiben", fasst der Bürgermeister zusammen.

Alex Blinten