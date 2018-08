Gaukler und Feuerzauber: Das zweite Wochenende der Wallenstein-Festspiele lockte Tausende Besucher in die Innenstadt von Altdorf. Bis drei Uhr morgens konnten die Leute bei der langen Nacht ein Hauch von Mittelalter miterleben, die Gaukler, Musikgruppen und Feuerschlucker bewundern und hautnah bei Schwert-Show-Kämpfen dabei sein.

Für einen Lkw-Fahrer kam nahe dem Kreuz Altdorf jede Hilfe zu spät: Auf Höhe des Parkplatzes Ludergraben fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen auf und wurde durch den Aufprall in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.