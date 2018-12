Beziehungstat in Altdorf: Eine Person tot

Hintergründe noch völlig unklar - vor 23 Minuten

ALTDORF - Wie die Polizei mitteilt, soll am Samstagabend in der Sulzbacher Straße in Altdorf eine Person getötet worden sein. Die Beamten gehen von einer Beziehungstat aus. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Weitere Informationen in Kürze.

evo