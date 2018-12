Drama in Altdorf: Mann soll Lebensgefährtin getötet haben

Tatverdächtiger vorläufig festgenommen - Hintergründe noch unklar - vor 2 Stunden

ALTDORF - Am Samstagabend fand die Polizei in einem Haus in Altdorf den Leichnam einer Frau, die gewaltsam zu Tode gekommen war. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Der Lebensgefährte der Toten wurde festgenommen.

Der Tatort in Altdorf ist abgesperrt. Ein Rechtsmediziner untersucht den Leichnam der Frau. © NEWS5 / Fechner



Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mitteilte, verständigte ein Angehöriger gegen 18 Uhr die Polizei. Seinen Angaben zufolge solle sich in einem Haus in der Sulzbacher Straße in Altdorf ein weiblicher Leichnam befinden. Daraufhin eilte eine Streife zu dem genannten Ort und fand dort die Bewohnerin tot auf. Auch ihr Lebensgefährte war zugegen. Er ließ sich widerstandslos von den Beamten festnehmen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Am Sonntag wird der Mann einem Ermittlungsrichter überstellt, der die Haftfrage klärt.

Wie genau die Frau zu Tode kam, kann die Polizei zu diesem frühen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht sagen. Es handelte sich aber um einen "gewaltsamen Tod". Ein Rechtsmediziner ist noch vor Ort und untersucht den Leichnam.

Dieser Artikel wurde um 22.17 Uhr aktualisiert.

