Dreister Taschendiebstahl in Altdorf: 75-Jährige beklaut

ALTDORF - Ganz besonders dreist wurde in Altdorf einer 75-Jährigen bereits am Donnerstagnachmittag die Geldbörse gestohlen. Die Seniorin war schon in ihrem eigenen Haus angekommen, als sie von einer jungen Frau angesprochen wurde. Kurze Zeit später fehlte ihr Geldbeutel. Die Polizei bittet um Hinweise.

Als die 75-Jährige mit ihrem Rollator laut Polizei gegen 16.45 Uhr schon an der Haustüre in der Röderstraße angekommen war und den Schlüssel aus ihrer Stofftragetasche holte, überprüfte sie auch, ob ihr Geldbeutel noch da war. Die Tasche samt Inhalt trug sie am Handgelenk. Zu diesem Zeitpunkt bemerkte sie eine junge Frau mit südländischem Aussehen neben sich.

Da ihr Geldbeutel in der Tasche war, machte sie sich auf den Weg in ihr Haus. Am Aufzug angekommen wurde sie dann von der Frau, die ihr in das Mehrfamilienhaus folgte, angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch in gebrochenem Deutsch verabschiedete sich die junge Frau und die Seniorin stieg in den Aufzug. In der Wohnung angekommen, bemerkte sie schließlich das Fehlen der Geldbörse.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhand um Hinweise unter der Telefonnummer 09187/9500-14:

Wer hat zu diesem Zeitpunkt in der Röderstraße eine Beobachtung gemacht? Wer kann die junge Frau beschreiben?

