Einbrecher in Altdorf nach kurzer Flucht gefasst

Hausbewohner versuchten, Dieb festzuhalten - vor 12 Minuten

ALTDORF - Am Mittwochabend haben die Bewohner eines Hauses in Altdorf einen Einbrecher in ihrem Wohnzimmer ertappt. Nach einem Gerangel und einer kurzen Fahndung konnte die Polizei den Störenfried festnehmen.

Gegen 20 Uhr verschaffte sich am Mittwochabend ein Unbekannter über die Terrassentür Zugang zu einem Haus in der Meergasse in Altdorf.

Die Hauseigentümer hielten sich währenddessen im Obergeschoss auf. Die Bewohner trafen den Einbrecher kurz darauf im Wohnzimmer an und versuchten, ihn festzuhalten. Nach einem kurzen Gerangel gelang es dem Einbrecher allerdings zu entkommen.

Nachdem die Hausbewohner sofort die Polizei alarmierten, konnten Polizisten den 25-Jährigen nach einer kurzen Fahndung am Altdorfer Bahnhof festnehmen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lye