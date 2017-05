Einbrecher klauen Autoschlüssel und fahren mit Pkw davon

ALTDORF - In Altdorf stiegen Unbekannte am Freitag in ein Einfamilienhaus ein. Neben diversen persönlichen Gegenständen klauten die Einbrecher auch den Autoschlüssel eines vor dem Haus geparkten Pkws. Die Täter flüchteten mit dem Wagen.

Zwischen 00.30 Uhr und 7 Uhr gelangten Unbekannte am Freitag über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Feuerweg. Die Einbrecher klauten neben verschiedenen Gegenständen auch den Schlüssel für einen Mercedes-Benz E 200, der vor dem Anwesen geparkt war. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Wagen.

Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen N - K 406, der Zeitwert des grauen Pkw wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 melden.

