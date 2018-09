Fauxpas am Lochgraben: Army-Transporter kracht in Planke

WINKELHAID - Für das gepanzerte Gefährt geht es hier keinen Meter mehr weiter: Auf der A6 bei Winkelhaid im Nürnberger Land verunglückte am Donnerstagnachmittag ein Transporter der US-Army. Die Autobahn blieb längere Zeit komplett gesperrt.

Bilderstrecke zum Thema Gepanzerter US-Transporter verunglückt auf der A6 am Lochgraben



Die Spuren des Unfalls sind an dem Transporter klar zu erkennen: Die Front ist völlig verdellt, die Tür ist komplett verzogen. Zuvor krachte das gepanzerte Fahrzeug der US-Army in der Nähe des Parkplatzes "Am Lochgraben" an der A6 in eine Leitplanke. Warum, ist derzeit noch völlig unklar. Die Fahrerin fuhr aber wohl auf ein vorausfahrendes Fahrzeug in dem Konvoi auf.

Die Frau musste mit schwerem Gerät von Kräften der Feuerwehr aus dem Transporter befreit werden. Sie erlitt Verletzungen - wie schwer, ist allerdings noch unklar. Die A6 blieb auf Höhe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Pilsen für längere Zeit komplett gesperrt. Aktuell, teilt die Polizei mit, kommt es rund um die Unfallstelle aber noch zu Behinderungen. Kräfte der US-Army rückten an, um das Fahrzeug zu bergen.

