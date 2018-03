Fehlende Kapazitäten: Altdorfer Mediziner schlägt Alarm

Sven Heidenreich kämpfte für die Aufnahme schwerkranker Patienten - vor 1 Stunde

ALTDORF - Dr. Sven Heidenreich schlägt Alarm. In einem Brandbrief an den bayerischen AOK-Chef Helmut Platzer macht er seinem Ärger über die Aufnahmesituation in den mittelfränkischen Krankenhäusern Luft.

Dr. Sven Heidenreich sagt: "Aktuell ist die stationäre medizinische Versorgung eigentlich zusammen gebrochen." © Alex Blinten



Die Situation in den drei Häusern im Nürnberger Land ist angespannt, ebenso wie an vielen anderen Krankenhäusern in Mittelfranken. Allerdings sieht Helmut Platzer das ganz anders. Er sprach noch im Februar von einer "massiven Überversorgung im stationären Bereich".

Das will Heidenreich so nicht stehen lassen. Nachdem er auf Facebook auf die Missstände aufmerksam machte, haben hunderte von Usern seine Veröffentlichung kommentiert.

