Geldautomat in Burgthanner Supermarkt aufgebrochen

Täter schnitten ein Loch in das Dach des Marktes - vor 1 Stunde

BURGTHANN-OBERFERRIEDEN - Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende einen Geldautomaten in einem Burgthanner Supermarkt auf und raubten mehrere tausend Euro. Zugang zum Gebäude verschafften sie sich durch ein eigenhändig geschnittenes Loch im Dach.

Womöglich war die Tat zwei Tage lang unbemerkt geblieben: Laut der Polizei stiegen Unbekannte zwischen 20.30 Uhr am Samstag und 5.30 Uhr am Montag in einen Verbrauchermarkt in Burgthann-Oberferrieden im Espenpark.

Die Einbrecher hatten jedoch keine Mittel und Mühen gescheut, um in das Gebäude zu gelangen: Sie schnitten ein Loch in das Dach des Marktes und stiegen so ins Innere ein. Dann brachen der oder die Täter einen Geldautomaten auf und flüchteten mit mehreren tausend Euro Beute. Der Sachschaden am Geldautomaten und am Dach des Verbrauchermarktes beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Die Schwabacher Kripo bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

