Haushaltsrede: SPD-Mann übt heftige Kritik an Kämmerei

ALTDORF - Während Dr. Peter Wack für FW/UNA und Horst Topp für die Grünen in ihrer Kritik am Altdorfer Haushalt moderat blieben und Thomas Kramer sich auf einen kritischen Rückblick auf die Diskussion der vergangenen Wochen beschränkte, geriet Martin Tabors Haushaltsrede zu einer scharfen Abrechnung mit Bürgermeister und Kämmerei. Fünf SPD-Stadträte verweigerten am Ende dem Haushalt ihre Zustimmung.

Das Graffiti-Areal: Während SPD und Grüne wollen, dass die Stadt die Immobilie für über 1,7 Millionen Euro kauft und selbst nutzt, lehnt eine Mehrheit von CSU und FW/UNA das ab und unterstützt die Pläne der AWO, die in Kooperation mit einem Investor hier eine Seniorenanlage erstellen will. © Blinten



Thomas Kramer sieht die Forderung nach einer früheren Verabschiedung des Haushalts, wie sie etwa aus den Reihen von FW/UNA erhoben wird, kritisch. Sie kommt aus seiner Sicht der Quadratur des Kreises gleich: Auf der einen Seite will man den Haushalt früh verabschieden, auf der anderen Seite will man dafür aber auch verlässliche Zahlen. Die liegen aber Anfang des Jahres erst zu einem bestimmten Zeitpunkt vor. Die CSU hat sich bei ihren Wünschen für den 2017er Haushalt auf Infrastrukturmaßnahmen beschränkt und unter anderem ein Straßenkataster gefordert, mit dem die Stadt schneller und effektiver bewerten kann, welche Straßen saniert werden müssen. In Sachen mittelfristiger Finanzplanung ist Kramer mit seinen Fraktionskollegen Kurt Eckstein und Dr. Johann Peter Pöllot einer Meinung: Diese Planung ist Kaffeesatzleserei, ein Schauen in die Glaskugel. "Wir wissen doch gar nicht, wie sich die Einkommenssituation Altdorfs entwickelt." Aus Kramers Sicht war deshalb die Diskussion der vergangenen Wochen über die mittelfristige Finanzplanung Altdorfs "wenig zielführend". Den Überblick verloren?

"Wurden Zahlen absichtlich zurückgehalten?"

Martin Tabor stellte dagegen für die SPD die Frage in den Raum, ob der Kämmerer wohl den Überblick verloren habe. "Wurden Zahlen absichtlich zurückgehalten, damit sich die Parteien mit Anträgen zurückhalten?" Außerdem vermutet Tabor einen Zusammenhang mit dem angedachten Ankauf des Graffiti-Areals: Ob wohl Fakten geschaffen werden sollten, damit die Mehrheit im Stadtrat gegen den Kauf ist, fragte er in die Runde.

Weil sich mit Komplettierung der Altdorfer Einnahmezahlen im Laufe des Januars die finanzielle Situation der Stadt sehr viel besser darstellte, als zunächst angenommen, sprach Tabor von einer wundersamen Geldvermehrung in Höhe von 13 Millionen Euro. Um über den Haushalt diskutieren zu können benötige man aber verlässliche Zahlen.

"Es läuft nicht rund bei der Stadt Altdorf", erweiterte Tabor seine Kritik. Es gebe ständige Personalwechsel, in der Verwaltung herrsche schlechte Stimmung und das Personal sei überfordert. "Die Stadt Altdorf braucht bei der Bewältigung ihrer internen Abläufe und Konflikte dringend externe Hilfe."

Schlechte Stimmung im Stadtrat

Auch im Stadtrat sei die Stimmung schlecht, sagt Tabor, was daran liege, dass einige Anträge nicht so umgesetzt werden, wie die Antragsteller sich das erhofften. Dem Bürgermeister hielt Tabor vor, mit Halbwahrheiten zu arbeiten: So sei beim Graffiti-Areal die AWO quasi als Bauträger vorgestellt worden, über Dritte habe man dann aber erfahren, dass eigentlich ein privater Investor dahinter steckt. Den Rathausfraktionen verbiete Odörfer politische Äußerungen im Stadtblick, politisiere aber selbst darin auf Seite 3. "Das ist unfair und doppelmoralisch."

Auf das Hauptdiskussionsthema bei den Haushaltsberatungen, das Graffiti-Areal, ging auch Peter Wack für FW/UNA ein. SPD und Grüne hatten, wie berichtet, den Kauf des Grundstücks am Baudergraben durch die Stadt beantragt. Als sich noch nicht abzeichnete, wie stark die Schulden der Stadt bis 2020 steigen, haben sich auch FW/UNA einen Kauf des Grundstücks vorstellen können, rückten aber später wieder davon ab.

Da neue Plätze für Senioren in Altdorf benötigt werden, unterstützen FW/UNA die aktuellen Planungen der AWO für eine Seniorenwohnanlage. Die zentrumsnahe Lage sei optimal und vor allem sozial, weil Senioren aktiv am öffentlichen Leben teilhaben könnten, so Wack. "Andere zentrumsnahe Grundstücke stehen leider nicht zur Verfügung." Bei der künftigen Haushaltslage könnte das Graffiti-Areal nicht gekauft und die dortigen Gebäude städtisch genutzt werden. Für einen weiteren Kulturtreff habe die Stadt auch keinen nachhaltigen Bedarf. Und für eine Grünanlage oder einen Biergartenbetrieb sei der Kaufpreis einfach zu hoch. "Kein Pächter könnte die Pacht erwirtschaften und bezahlen, die für den notwendigen Kapitaldienst erforderlich wäre."

Aus Sicht der Grünen dagegen macht die Stadt einen großen Fehler, wenn sie das Graffiti-Areal nicht selbst kauft. Das machte Horst Topp in seiner Haushaltsrede deutlich. "Wir haben große Bedenken, dass sich das, was uns hier angeboten wurde, nachher ganz anders darstellen wird, als es nun auch vom Bürgermeister im Stadtblick proklamiert wird, wir werden euch alle daran erinnern wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist."

Die Grünen fordern wie die SPD seit zwei Jahren den Graffiti-Kauf. Für Topp lässt sich die Stadt, wenn sie darauf verzichtet, nach dem Verzicht auf das Brauhausgelände das zweite Filetstück entgehen. Zu viele Stadträte würden einfach in zu vielen Bereichen nur ökonomisch denken. Grünflächen seien belebend in Innenstädten und sie seien auch ein Zugewinn für Senioren. Auch die Grünen sind für Senioren-Wohnanlagen in der Stadt, aus ihrer Sicht würde sich aber ein Areal in der Neubaugasse oder ein anderes bei der Raiffeisen in der Bahnhofstraße besser anbieten als das Graffiti-Grundstück.

