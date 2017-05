Heftiger Streit um Editorial im Altdorfer Stadtblick

SPD fordert vom Bürgermeister eine Entschuldigung - Odörfer: "Ich muss mich wehren" - vor 29 Minuten

ALTDORF - Politische Äußerungen sollen unterbleiben im Altdorfer Stadtblick, dem Mitteilungsblatt der Kommune. Darauf haben sich die Bürgervertreter verständigt, als sie seinerzeit das Blatt auf den Weg brachten. Weil Bürgermeister Odörfer jetzt aber Stellung bezogen hat zu verschiedenen Altdorfer Themen und seine politischen Kontrahenten frontal anging, beschwert sich die SPD-Stadtratsfraktion. Der Rathauschef hält dagegen, dass er sich als Stadtoberhaupt wehren muss. Er hat sich inzwischen sogar Rat bei einem Rechtsanwalt eingeholt.

"Wir dürfen keine politischen Stellungnahmen schreiben, der Bürgermeister ledert aber im Editorial des Stadtblicks die Leute ab", ärgerte sich SPD-Fraktionschef in der jüngsten Stadtratssitzung. "Ich kann das so nicht stehen lassen, nicht für mich und nicht für meine Fraktion." Tabor fordert von Odörfer eine Entschuldigung. Unter anderem auch deshalb, weil er sich als Lehrer diffamiert sieht, so wie andere Kollegen im Stadtratsgremium, die als Pädagogen arbeiten. Der Bürgermeister hatte im Vorwort zum jüngsten Mitteilungsblatt Stadträten der SPD vorgeworfen, es mit Fakten und der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. Wörtlich heißt es: "Auch wenn man als Partei versucht, den Bürgermeister anzugreifen, sollte man bei Fakten und Wahrheiten bleiben. Das gilt für alle, besonders für diejenigen, die die Zukunft unserer Kinder mit verantworten."

Kritik in der Lupe

Odörfer bezog sich damit auf zwei Beiträge in der jüngsten Lupe, überschrieben mit "Unser Vertrauen ist erschüttert" und "Pleiten, Pech und Pannen", in denen die Autoren Martin Tabor und Karin Völkl unter anderem auf die Themen Graffiti-Areal, Haushalt und Kulturtreff eingehen und dabei scharf formulieren. Er sei in der Öffentlichkeit wiederholt darauf angesprochen worden, sagt Odörfer. "Weil ich als Bürgermeister angegriffen worden bin, muss ich mich wehren." Also arbeitete er im Vorwort zum Stadtblick die erhobenen Vorwürfe Punkt für Punkt ab. Bislang, das betont er ausdrücklich, habe er auf solche Reaktionen im Mitteilungsblatt der Stadt verzichtet, nun aber so reagiert, weil er von Altdorfer Bürgern angesprochen wurde, ob er sich denn nicht zur Wehr setzen wolle.

"Integrität abgesprochen"

Trotzdem: Martin Tabor beharrte zunächst auf einer Entschuldigung des Rathauschefs: "Weil du uns die Integrität abgesprochen hast." So sieht das auch SPD-Stadtrat Michael Gleiß, wie Tabor im Hauptberuf Pädagoge. Odörfer habe gegen Lehrer gewettert, sagt Gleiß und sieht sich nicht nur deshalb ungerecht behandelt. SPD-Artikel für den Stadtblick würden vom Bürgermeister zensiert, Odörfer selbst schreibe dann aber politische Editorials. Wenn der Bürgermeister sich also politisch im Mitteilungsblatt der Stadt äußere, dann müssten die Rathausparteien dasselbe Recht haben.

Der Stadtblick sollte doch neutral informieren, warf Micha Tabor (SPD) ein. Weil genau das in der jüngsten Ausgabe nicht geschah, fordert die SPD-Stadträtin ebenfalls eine Entschuldigung Odörfers für sein Editorial.

CSU-Fraktionschef Thomas Kramer versuchte dann, die Schärfe aus der Debatte herauszunehmen. Auch mit dem Hinweis, dass die nächste Bürgermeisterwahl erst in drei Jahren stattfindet und man gemeinsam noch viele strittige Altdorfer Themen bearbeiten muss. Am Ende gingen Odörfer und die SPD dann doch noch aufeinander zu, auch wenn der Bürgermeister eine Entschuldigung ablehnte. Beide Seiten versicherten, künftig auf persönliche Attacken zu verzichten. Am Ende der nichtöffentlichen Sitzung reichten sich Erich Odörfer und Martin Tabor die Hand.

Alex Blinten