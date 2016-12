Innenminister Hermann besuchte die Altdorfer Polizei

Hermann sprach über die bayerische Sicherheitslage und den Terrorismus - vor 1 Stunde

ALTDORF/FEUCHT - Wache schieben anstatt mit der Familie gemütlich um den Tannenbaum zu sitzen- auch in Altdorf war die Polizeiinspektion am Heiligen Abend besetzt. Eine kleine Weihnachtsüberraschung erlebten die Polizisten dann aber doch: Innenminister Hermann stattete den Beamten einen Besuch ab.

Lebkuchen und ein Modell-Polizeiauto in den neuen Farbenblau-weiß hatte Innenminister Herrmann für Dienststellenleiter Mihatsch, dessen Vertreterin Krämer und die gesamte Mannschaft dabei. Foto: Blinten



Damit ein Gemeinwesen funktioniert, müssen auch am Heiligen Abend, wenn andere mit ihren Familien zusammen feiern, Menschen in Rettungsdiensten, bei der Polizei, in Krankenhäusern und Altenheimen arbeiten. Für die Bürgermeister im Verbreitungsgebiet des Boten ist es deshalb Ehrensache, zu Weihnachten die Dienststellen der Polizei zu besuchen und bei den Rettungswachen vorbeizuschauen, sich mit den Beamten und Mitarbeitern der Rettungsdienste auszutauschen und ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen.

Der Altdorfer Polizeiinspektion stattete in diesem Jahr erstmals Innenminister Herrmann einen Besuch zu Weihnachten ab. Im Gespräch mit dem Boten und dem Bayerischen Rundfunk erläuterte er im Anschluss an die Begrüßung durch Inspektionsleiter Raimund Mihatsch auch tagesaktuelle Themen. Wie ist es um die Sicherheitslage in der Region bestellt, angesichts mehrere hundert Gefährder in Deutschland? Herrmann weiß, dass sich die Menschen nicht erst seit dem Terroranschlag in Berlin Sorgen machen.

Jetzt weiß jeder, dass Terroristen der Polizei bekannt sind, aber sich trotzdem frei bewegen können. Über 500 brandgefährliche Personen gibt es in Deutschland, die von der Polizei überwacht werden, mal mehr, mal weniger lückenlos. In Bayern, so Herrmann, beobachten seine Beamten rund 40 Leute. Das allerdings sind nur die bekannten Gefährder im Freistaat. "Die Menschen müssen auf der Hut sein", sagt der Innenminister. Insgeamt jedenfalls sei die Sicherheitslage in Bayern stabil.

Grenzkontrollen müssen besser werden

Damit sie stabil bleibt, ist laut Herrmann ein ganzes Bündel an Maßnahmen wichtig: Die Grenzkontrollen müssen noch besser werden, das zeigt auch der Umstand, dass der in Mailand getötete tunesische Terrorist nach der Tat in Berlin mit dem Zug über Frankreich nach Italien reisen konnte. In Sachen Abschiebehaft muss der Gesetzgeber laut Herrmann nacharbeiten, weil derzeit nur dann Menschen in Haft genommen werden können, wenn eine Abschiebung unmittelbar bevorsteht.

In diesem Zusammenhang müsse auch mit afrikanischen Staaten gesprochen werden, damit die abgelehnte Asylbewerber zurücknehmen. "Da müssen wir auch Druck ausüben, auch über Entwicklungshilfegelder", sagt Herrmann, der sich zudem für Transitzonen an den Grenzen ausspricht, in denen erst einmal die Identität einer Person festgestellt werden muss, wenn sie ohne Ausweispapiere kommt und ins Land will.

Genau hinsehen

Den Vorwurf, dass seine Partei jetzt den jüngsten Anschlag mit der Asylpolitik vermengt, weist Herrmann zurück. Es gehe darum, Flüchtlinge nicht unter Generalverdacht zu stellen, aber bei den Leuten, die nach Deutschland kommen, schon genau hinzusehen. Außerdem müsste es jetzt doch auch im Bundesrat möglich sein, Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Der Bundestag hat das bereits getan, im Bundesrat gibt es noch Widerstand der Grünen.

Der Altdorfer Polizeichef Mihatsch hatte Herrmann eingeladen, nachdem die Inspektionen Feucht und Altdorf zusammen gelegt wurden. In Altdorf arbeiten 66 Beamte, allein im vergangenen September kamen 13 neue Kollegen dazu, "hochmotivierte junge Leute", wie Mihatsch gegenüber seinem obersten Dienstherrn betonte. Der wies darauf hin, dass bayernweit im vergangenen Jahr 1537 Beamte zusätzlich eingestellt wurden und dass es bei der Bereitschaftspolizei neue und mehr Ausbilder gibt: "Wir brauchen einen starken Nachwuchs." Neben Herrmann waren auch die Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler, der Landtagsabgeordnete Norbert Dünkel und die Bürgermeister aus dem Dienstbereich der Altdorfer Polizei in der Inspektion.

Besuch bei der Autobahnpolizei

Im Anschluss an den Termin in Altdorf besuchten die Rathauschefs dann die Autobahnpolizei in Feucht, wo der Vormittag des Heiligen Abends noch ganz geruhsam war, aber just bei der Ankunft der Bürgermeister Meldungen über einen Unfall und über Gegenstände auf der A9 hereinkamen. Als Dienststellenleiter Stefan Pfeiffer zusammen mit seinem Stellvertreter Gerd Grad die Bürgermeister begrüßte, mussten Andre Zeitler und seine Kollegin mit dem Streifenwagen ausrücken, um auf der A9 einen künstlichen Stau herzustellen und dann dort gemeldete unbekannte Gegenstände von der Fahrbahn räumen.

In der Feuchter Rettungswache bedankten sich die Bürgermeister anschließend bei Wachleiter Mike Ehrmann und den beiden Rettungsassistenten Simon Müller und Norbert Bauer, die am Heiligen Abend wie an den Weihnachtstagen Dienst haben. Bis auf einige Routineeinsätze war es am Samstagnachmittag auf der Wache recht ruhig, weihnachtlich eben. Da bleibt Zeit, sich im kleinen Bereitschaftsraum einfach einmal auf die Couch vor den Weihnachtsbaum zu setzen und eine Tasse Kaffee zu trinken.

Polizeibeamte wie Rettungssänitäter freuten sich über den Besuch des Feuchter Christkinds Anna-Lena Lutz, das in Begleitung von Bürgermeister Konrad Rupprecht vorbeischaute. Für die 17-Jährige waren die Besuche am Heiligen Abend die letzten Auftritte in dieser Saison, die sie souverän meisterte, auch den Prolog vor dem Innenminister bei dessen Besuch in der Altdorfer Polizeiinspektion.

