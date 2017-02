Leibniz-Gymnasium: Schüler müssen umziehen

ALTDORF - Aus Sicherheitsgründen hat das Landratsamt am Leibniz-Gymnasium neun Räume gesperrt. Wie berichtet wurden das Schulgebäude vor Jahrzehnten auf geographisch instabilem Untergrund errichtet – mit der Folge, dass sich in jüngerer Zeit Risse in den Wänden einiger Gebäudeteile bildeten.

Am Leibniz-Gymnasium werden derzeit Fundament-Pfähle bis zu 20 Meter tief in den Boden getrieben. Sie sollen die Stabilität des neuen Bauwerks für die kommenden Jahrzehnte gewährleisten. Foto: Blinten



Gesperrt ist jetzt ein Teilbereich im Bauabschnitt II (Große Aula), ein Trakt, der ohnehin im Zuge des Umbaus für den Abriss vorgesehen ist: "Wir haben auf Anordnung des Landratsamts neun Räume aus der Nutzung heraus nehmen müssen", sagt der stellvertretende Schulleiter Erich Walke. Dabei handelt es sich durchgehend um Zimmer im Eckbereich des Gebäudes. Hier waren seit rund anderthalb Jahren sogenannte Gipsmarker an den Wand-Rissen angebracht, die nun signalisiert hatten, dass es Bewegung im Untergrund gab. Damit stand die Sperrung für die betroffenen Gebäudeteile fest.

Hintergrund sei allerdings nicht eine bestehende Einsturzgefahr, schreibt Walke in einem Informationsbrief an die Eltern. Vielmehr sei es im östlichen Teil des Gebäudes zu Spannungen gekommen, die zu Rissen in Wänden und Decken geführt hätten. Damit diese Schäden, die sich zum Großteil unter den Deckenverkleidungen befinden, genau untersucht werden können und um die Schüler vor eventuell herausbröckelnden Gesteinsteilen zu schützen, entschloss man sich zur Sperrung der Klassenzimmer. In den nächsten Tagen werden an verschiedenen Stellen des betroffenen Gebäudeteils Abstützungen angebracht.

Schüler müssen umziehen

Jetzt müssen die betroffenen Klassen umziehen. Walke ist zuversichtlich, dass man für alle im eigenen Haus Ausweich-Klassenräume zur Verfügung haben wird. Die Räume für den Kunstunterricht und für naturwissenschaftlichen Unterricht beispielsweise werden nicht durchgehend genutzt.

Außerdem: Die Schülerzahl am Leibniz ist von ehemals 1400 auf jetzt rund 900 Schüler und Schülerinnen geschrumpft, zum einen ist das ein Effekt des G8, zum anderen verliert die Schule jedes Schuljahr eine Klasse an das neue Gymnasium in Wendelstein. Hinzu kommt der demographische Wandel. Weniger Kinder und Jugendliche an der Schule bedeutet auch automatisch: Mehr Platz im Schulgebäude. Ein Ausweichen in andere Schulen am Ort wäre am Ende auch noch möglich.

Vom Landratsamt wurde in diesem Zusammenhang die alte Fachakademie in der Hersbrucker Straße ins Gespräch gebracht, hier stellte sich aber heraus, dass das Gebäude derzeit wegen eines Wasserschadens nicht genutzt werden kann. Möglich wäre aber eine zeitweise Nutzung von Klassenräumen in der neuen Fachakademie.

Gar nicht glücklich über die aktuelle Entwicklung ist Schulleiterin Regina Fleischer, die schon vor Jahren auf die marode Bausubstanz an ihrer Schule hingewiesen hat. Fleischer schrieb seinerzeit einen offenen Brief an Landrat Kroder und den Kreistag. In der Folge kam dann der Um- und Neubau der Schule ins Rollen.

Umbau läuft auch Hochtouren

Dass die Statikprobleme gerade jetzt in der Umbauphase auftreten, in der man sich ohnehin schon mit Containern als Ausweichquartier behelfen muss, ist für die Schule eine große Herausforderung. "Aber wir sind guter Dinge, dass wir die Probleme meistern können", sagt Erich Walke.

Umziehen müssen nach jetzigem Stand der Dinge sieben Klassen.

Die Studie eines Bodengutachters soll nun Aufschluss darüber geben ob bzw. wann die gesperrten Klassenräume wieder bezogen werden können.

Derzeit läuft der Umbau am Leibniz-Gymnasium auf Hochtouren. Im vorderen Bereich sind große Gebäudeteile bereits abgerissen, die Neubauten erhalten fast zwanzig Meter tiefe Fundament-Pfähle, damit deren Stabilität für die kommenden Jahrzehnte gewährleistet ist. Sie werden von gewaltigen Bohrern in den Untergrund getrieben. Ob sich das auf die Stabilität der bestehenden Gebäudeteile auswirkte, soll ein Gutachter klären. Rund 35 Millionen Euro investiert der Landkreis in das neue Leibniz-Gymnasium. Die Baumaßnahme ist damit eine der umfangreichsten Landkreis-Hochbauten.

Alex Blinten