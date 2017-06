Lkw kracht auf A6 in US-Konvoi: Drei Soldaten verletzt

15 Tonnen Farbe auf der Autobahn - Fahrbahn musste gereinigt werden - vor 19 Minuten

ALTDORF - Ein mit Farbe beladener Lastwagen ist am frühen Dienstagmorgen auf der A6 zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg-Ost und Altdorf auf einen US-Konvoi aufgefahren. Die Folgen: drei verletzte Soldaten und eine Riesensauerei auf der Straße.

Bis in die frühen Morgenstunden dauerten am Dienstag die Bergungsarbeiten nach einem folgenreichen nächtlichen Unfall auf der A6 zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg-Ost und Altdorf. Laut Polizei war dort gegen 2 Uhr in Fahrtrichtung Amberg ein Lkw auf einen US-Militärkonvoi aufgefahren. Zwei US-Soldaten wurden leicht verletzt, einer mittelschwer. Der Unfallfahrer blieb unverletzt.

Das Problem: Der Lastwagen war mit Farbe beladen. Rund 15 Tonnen der Ladung verteilten sich durch den Aufprall auf der Fahrbahn. Das ist auch der Grund dafür, dass sich die Aufräum- und Reinigungsarbeiten so lange hinzogen. Gegen 7 Uhr waren noch fünf Kilometer Stau gemeldet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.