Lkw-Unfall bei Altdorf löst Verkehrschaos aus

Etliche Liter Diesel ausgelaufen - Erheblicher Stau im Berufsverkehr - vor 21 Minuten

ALTDORF - Auf der Autobahn 6 bei Altdorf sorgte ein Lkw-Unfall am frühen Donnerstagmorgen für erhebliche Behinderungen. Wegen umfangreichen Aufräumarbeiten kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu Einschränkungen.

Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer war am Donnerstagmorgen auf der A6 auf dem Weg in Richtung Nürnberg. An der Anschlussstelle Altdorf/Leinburg kam er mit seinem Fahrzeug aus bisher noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er die Schutzplanke, eine Notrufsäule mit Fundament sowie einige Verkehrszeichen. Nachdem sein Anhänger umgekippt war, kam der Lkw kurz vor dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Da der Tank des Fahrzeuges durch die Schutzplanke aufgerissen wurde, liefen etliche Liter Diesel in das Erdreich. Das Wasserwirtschaftsamt wurde zur Vermeidung von Umweltschäden an die Unfallstelle hinzugezogen.

Für die aufwendigen Aufräum- sowie Reinigungsarbeiten wurde der rechten Fahrstreifen gesperrt. Dies sorgte besonders im morgendlichen Berufsverkehr für erhebliche Behinderungen, es bildete sich schnell ein Rückstau. Dieser hat sich inzwischen beinahe aufgelöst, die rechte Spur ist aber nach wie vor gesperrt. Die Arbeiten werden bis in die Mittagsstunden andauern.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.