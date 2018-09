Maskierter Mann klaut Bargeld aus Tankstelle in Burgthann

Täter bedrohte Zeugen mit mutmaßlicher Schusswaffe - vor 1 Stunde

MIMBERG - Am Donnerstagabend entwendete ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus einer Tankstelle im Burgthanner Ortsteil Mimberg (Landkreis Nürnberger Land). Die Kripo Schwabach bittet um Zeugenhinweise.

Der maskierte Täter betrat gegen 19.40 Uhr den zu dieser Zeit unbesetzten Verkaufsraum der Tankstelle in der Burgthanner Straße. Dort bediente er sich an der Kasse, ehe er die Tankstelle wieder verließ. Zwischenzeitlich waren die Inhaberin sowie zwei weitere Zeugen auf den Diebstahl aufmerksam geworden. Als sie versuchten, den Unbekannten festzuhalten, bedrohte dieser sie mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und setzte seine Flucht fort. Ein Zeuge konnte den Täter bis in die Industriestraße verfolgen, verlor ihn jedoch aus den Augen, als dieser auf ein dort abgestelltes Fahrrad stieg und in Richtung Birkenweg flüchtete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Circa 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank

Bekleidet mit einem schwarzen, knielangen Poncho, schwarzer Sturmhaube, dunklen Arbeitsschuhen und schwarzen Handschuhen

Trug eine helle Plastiktüte ohne Aufschrift sowie mutmaßlich eine silberfarbene Pistole bei sich

Flüchtete auf einem dunklen Mountainbike

Eine von der Polizei unmittelbar eingeleitete Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief bis in die späten Abendstunden ergebnislos. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Abend bereits eine Spurensicherung am Tatort durch. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Kripo Schwabach übernommen.

Personen, die Angaben zur Tat, zur Identität oder zum Fluchtweg des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. In dringenden Fällen soll der Polizeinotruf 110 gewählt werden.

