Mehrere Autos beschädigt: Randalierer geht in Altdorf um

Seitenspiegel der Fahrzeuge wurden abgetreten - vor 1 Stunde

ALTDORF - Ein unbekannter Randalierer machte sich in der Nacht zum Mittwoch an mehreren Autos in Altdorf zu schaffen. Dabei hinterließ er einen Schaden von 2.000 Euro. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Am 26. Dezember nach Mitternacht beschädigte der Unbekannte in der Schwabenstraße insgesamt fünf geparkte Pkws. Er trat bei allen Fahrzeugen jeweils die Seitenspiegel ab. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Die Beamten suchen dringend Zeugen des Vorfalls, die Angaben zum Täter oder Tatgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Altdorf unter der Telefonnummer (09187) 9500-0 entgegen.

