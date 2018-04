Modern und frisch: Neuer Internetauftritt für Burgthann

Für die Homepage der Gemeinde gab es eine Rundum-Erneuerung - vor 2 Stunden

BURGTHANN - Sie hat alles, was ein moderner Internet-Auftritt braucht: die neue Website der Gemeinde Burgthann, die seit Samstag, 31. März, online ist. Nach acht Jahren haben Fachleute und Elke Leser, die Marketing- und Öffentlichkeitsbeauftragte im Rathaus, die Homepage runderneuert.

Übersichtlicher ist die neue Seite aufgebaut, barrierefrei und leicht navigierbar. © Gemeinde Burgthann



Das Ergebnis ist ein benutzerfreundlicheres und ansprechenderes Angebot. Wichtigste Neuerung: die Seite kann mit all ihren Funktionen nicht nur am Desktop, sondern auch deutlich übersichtlicher auf allen mobilen Endgeräten aufgerufen und gelesen werden. Die Adresse www.burgthann.de bleibt natürlich gleich.

Inhaltlich hat sich nicht so viel geändert, das Spektrum ist ein wenig schlanker geworden, aber die Gemeinde informiert weiterhin regelmäßig über Neuigkeiten, Veranstaltungen, Termine und vieles andere mehr.

Nötig wurde diese technische und optische Überarbeitung, weil sich die Ansprüche der Bürger in Zeiten, in denen beinahe jeder mobil unterwegs ist, verändert haben. Sie wollen sich nicht nur gelegentlich am Computer über Wissenswertes informieren, weiß Elke Leser, sondern jederzeit übersichtlich auch auf Tablet oder Handy Daten und Infos abrufen können.

Dass dies nun wesentlich einfacher geworden ist, davon ist auch Bürgermeister Heinz Meyer überzeugt, der den neuen Internet-Auftritt nicht nur deutlich lesbarer findet, sondern auch "schicker und moderner".

Relaunch ist barrierefrei

Selbstverständlich ist der Relaunch barrierefrei. So bietet der Auftritt zum Beispiel eine Umschaltmöglichkeit auf ein Hochkontrast-Layout für sehbehinderte Nutzer.

Hinzu kommt, dass er, um auf die unterschiedlichsten Endgeräte reagieren zu können, "in responsiver Technik umgesetzt wurde", erklärt Karl Weigl, Geschäftsführer der Auctores GmbH aus Neumarkt, die für die technische Umsetzung verantwortlich zeichnet. So ist gewährleistet, dass sich die Inhalte optimal an die jeweilige Größe der Bildschirme, mit denen die Seite aufgerufen wird, anpassen.

"Optisch opulenter" nennt er das neue Layout gegenüber der alten, in die Jahre gekommenen Homepage. Eine wichtige Orientierungshilfe ist dabei die praktische A-Z-Navigation. Über sie sollen die Besucher einen komfortablen Überblick über alle Dienstleistungen erhalten und schnell die passenden Sachgebiete, Zuständigkeiten, Ansprechpartner und Formulare finden.

Zusammen mit dem Grafiker Thorsten Eckardt von TED Kommunikation, Burgthann, und mit Unterstützung von Thomas Bachmaier, dem Administrator der Gemeinde, und der Auszubildenden Lisa Meier hat Marketing-Fachfrau Elke Leser das Design entwickelt und die Daten und Informationen eingepflegt. Alle Themenfelder sind noch nicht komplett mit Inhalten gefüllt, das wird in den nächsten Tagen und Wochen noch geschehen.

Die Verantwortlichen im Rathaus hoffen auf ein Feedback von Bürgerseite und sind für Anregungen und Anmerkungen dankbar. Wer bestimmte Themen vermisst oder sonstige Vorschläge machen möchte, wird gebeten, sich mit Elke Leser, Telefon 09183/40146 oder e.leser@burgthann.de, in Verbindung zu setzen.

Gisa Spandler