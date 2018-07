Für einen Lkw-Fahrer kam nahe dem Kreuz Altdorf jede Hilfe zu spät: Auf Höhe des Parkplatzes Ludergraben fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen auf und wurde durch den Aufprall in seinem Führerhaus eingeklemmt. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.