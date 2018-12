Mutiges Bremsmanöver: Porschefahrer stoppt Irrfahrt auf A3

77-Jähriger Mercedesfahrer hatte Kontrolle über Auto verloren - vor 1 Stunde

ALTDORF - Ein Porschefahrer hat am Mittwochabend mit einem waghalsigen Fahrmanöver einen 77-jährigen Autofahrer vor einem möglichen Unfall bewahrt. Der Mann fuhr in Schlangenlinien über die A3 und hatte offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Am Mittwochabend wurde die Polizei über einen Pkw informiert, der auf der A3 in Richtung Würzburg in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug des 77-Jährigen schleuderte bei einer Geschwindigkeit von 70 bis 80 Stundenkilometern so raumgreifend über die Fahrbahn, dass andere Verkehrsteilnehmer ihn nicht überholen konnten.

Wagen diente als Rammbock

Ein 64-jähriger Porsche-Fahrer riskierte auf höhe der Rastanlage Ludergraben schließlich doch ein Überholmanöver, um den Wagen zum Halten zu bringen: Über den rechten Fahrstreifen zog er an dem Mercedes vorbei, scherte dann vor ihm ein und ließ ihn auffahren, um den Wagen langsam abzubremsen.

Wie sich herausstellte, hatte der 77-Jährige akute gesundheitliche Probleme, weshalb Rettungsdienst und Notarzt hinzugezogen wurden, die den Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus einwiesen. Die Polizei geht davon aus, dass durch das beherzte Eingreifen des Porschefahrers Schlimmeres verhindert wurde. Weitere Schäden an der linken Seite des Mercedes deuten darauf hin, dass der verwirrte Mann bereits zuvor auf seiner Fahrstrecke die Mittelleitplanke gestreift hatte. Die genaue Unfallstelle wird noch gesucht.

Durch das Auffahren des Mercedes entstand ein Sachschaden von circa 16.500 Euro. Die Beamten der Verkehrspolizei mussten die Aktion als Auffahrunfall aufnehmen.

jru