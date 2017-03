Nach Blitzeinschlag in Mimberg: Leni verzweifelt gesucht

MIMBERG - Familie Gruber hatte Glück im Unglück, als am Donnerstagabend ein Blitz in ihr Haus einschlug und ein Brand ihr Zuhause völlig zerstörte. Die dreiköpfige Familie blieb unverletzt und auch ihr Mops Gizmo gelangte ohne Schaden ins Freie. Doch von ihrem Dackel Leni fehlt seit fünf Tagen jede Spur.

Dackelweibchen Leni wird seit dem Wohnhausbrand in Mimberg vermisst. © Manfred Gruber



Manfred Gruber, der Besitzer des siebenjährigen Dackelweibchens, geht davon aus, dass sie unter Schock aus dem Haus gerannt und sich irgendwo in der Umgebung verkrochen hat. "Sie hat Angst vor Blitz, Donner und Sirenen. Da ist sie immer die Erste, die die Flucht ergreift." Leni sei verfressen, mit Leckerli könne man sie ganz gut locken.

Die ganze Familie steht fünf Tage nach dem Brand noch immer unter Schock. Gruber selbst war zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags in der Arbeit. Doch seine Frau berichtete, dass das Handy Funken schlug und der Knall das ganze Haus erschütterte.

Gizmo (l.) und Leni (r.) sind ein Herz und eine Seele. Doch Dackel Leni wird nun vermisst. © Manfred Gruber



Das Haus der Familie Gruber ist seitdem unbewohnbar. Als dort gegen 19.50 Uhr ein Blitz einschlug, fing der Dachstuhl Feuer. Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war und den Brand gegen 20.45 Uhr gelöscht hatte, war das Gebäude nicht mehr zu retten.

Gruber, der dort mit seiner Frau und der Schwiegermutter wohnte, geht davon aus, dass das Haus abgerissen werden muss. Am Dienstagvormittag besichtigte die Versicherung das Haus, um den Schaden zu schätzen. Zudem sind Router und andere elektronische Geräte im Umkreis des Hauses ausgefallen oder zerstört worden. "Zum Glück sind wir gut versichert."

"Wir hatten Glück im Unglück", sagt Gruber, denn die Solidarität im Ort ist riesig. Ein benachbartes Haus stand seit einiger Zeit leer. Darin hat sich die Familie nun notdürftig eingerichtet. Die Feuerwehr stattete das Haus mit allem nötigen Mobilar aus.

Am Samstag findet vor dem Norma in Burgthann eine Spendenaktion statt. "Sachspenden benötigen wir nicht", sagt Gruber. "Der ganze Ort und die Menschen aus den Nachbargemeinden haben uns toll unterstützt, so dass wir jetzt alles Nötige zum Leben haben." Über finanzielle Unterstützung würde sich die Familie jedoch sehr freuen.

Hinweise nach dem Verbleib des Dackels nimmt die Onlineredaktion per Mail (redaktion@nordbayern.de) oder via Facebook entgegen und gibt diese an Familie Gruber weiter.

