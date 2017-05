Photovoltaik-Projekt: Wasser aus dem Wüstengrund

Erfolgreiche Aktion der Altdorferin Friedel Braun - "Träumen lohnt sich" - vor 1 Stunde

ALTDORF/OASE DAKHLA - Innerhalb von drei Jahren konnte die Altdorfer Tanzpädagogin Friedel Braun mit Freundeskreis und großem Engagement finanzielle Mittel akquirieren, um ihren Traum des ägyptischen Photovoltaik-Projektes in der Oase Dakhla in Ägypten zu finanzieren. Auch die Deutsche Botschaft in Kairo unterstützte das Projekt mit einer beträchtlichen Summe.

Sonne holt das Wasser: Inzwischen können 20 Hektar Agrarland mit der durch Solarstrom angetriebenen Pumpe bewässert werden. Acht Familien haben damit ihr Auskommen. © privat



Sonne holt das Wasser: Inzwischen können 20 Hektar Agrarland mit der durch Solarstrom angetriebenen Pumpe bewässert werden. Acht Familien haben damit ihr Auskommen. Foto: privat



Jetzt überraschten Christine und Thomas Banning von der Firma Naturstrom Forchheim mit der großzügigen Übernahme der gesamten Restfinanzierung der Photovoltaikanlage. Thomas Banning war durch Zeitungsartikel auf das Projekt aufmerksam geworden und entschloss sich spontan zur Hilfe. In Dakhla geht es deshalb voran. Die Wasserversorgung durch die von Solarenergie betriebene Pumpe hat die Bewirtschaftung von Land für acht Großfamilien ermöglicht. Wasser aus der Tiefe macht den Wüstenboden fruchtbar.

Leitungen optimieren

Voller Zuversicht sehen Friedel Braun, Anja Wolf und alle Helfer und Helferinnen nun der weiteren Entwicklung des Projekts entgegen. So müssen noch die Rohrleitungen für die 20 Hektar Landbewässerung optimiert und in ein energiesparendes System umgewandelt werden. Auch die Einrichtung einer Filteranlage für das sehr eisenhaltige 39 Grad warme Wasser wäre sinnvoll. "Das sind Pläne für die Zukunft", sagt Friedel Braun.

Die Altdorferin Friedel Braun lebt in Ägypten, kehrt aber immer wieder in ihre Heimatstadt zurück, wo sie in der Zeit von April bis November Tanz- und Meditationskurse anbietet. © BR



Die Altdorferin Friedel Braun lebt in Ägypten, kehrt aber immer wieder in ihre Heimatstadt zurück, wo sie in der Zeit von April bis November Tanz- und Meditationskurse anbietet. Foto: BR



"In Ägypten geht es derzeit bei vielen Menschen um die Exsistenz und wir helfen gerne. Das ist unser Beitrag zu Völkerverständigung und Friedensarbeit", kommentieren die beiden Frauen freudestrahlend. Ein mühevolles und mutiges Unterfangen für alle Beteiligten sei es gewesen, der Wüste 20 Hektar Agrarland abzugewinnen, so Freidel Braun in der Rückschau.

Aber der Aufwand habe sich letztlich mehr als gelohnt. Die Wüste grünt, und der fruchtbare Lehmboden unter dem Sand ermöglicht Leben. "Träumen lohnt sich", so die Altdorferin.

db