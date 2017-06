Polizei Altdorf: Schläger und Vandalen machen Arbeit

ALTDORF - Im vergangenen Jahr hat die Altdorfer Polizei in ihrem Dienstbereich mehr Sachbeschädigungen und Körperverletzungen registriert. Zum Bereich der Altdorfer gehört seit der Zusammenlegung mit Feucht auch das ehemalige Feuchter Gebiet ohne Wendelstein, für das die Polizei Schwabach zuständig ist.

Reimund Mihatsch (am Schreibtisch sitzend) erläuterte mit seinem Stellvertreter Matthias Link die Kriminalitätszahlen im Bereich der Polizeiinspektion Altdorf für 2016. Foto: Blinten



Der Zunahme von Vandalismus und Gewaltdelikten steht eine gestiegene Aufklärungsquote gegenüber. Letztere konnten die Altdorfer im vergangenen Jahr um 1,7 Prozent auf jetzt 63,9 Prozent steigern und liegen damit knapp unter dem mittelfränkischen Durchschnitt (65,5 Prozent). Die im vergangenen Jahr verbesserte Aufklärungsquote führt Reimund Mihatsch, der Chef der Altdorfer Polizei, auf gestiegene Quoten bei Gewaltverbrechen, schweren Diebstählen sowie Nötigungen und Bedrohungen zurück. Insgesamt konnten die Altdorfer 1282 von 2006 Fälle aufklären. Ermittelt haben sie 1002 Tatverdächtige.

Beamte sind spezialisiert

Insgesamt 2006 Kriminalitätsfälle musste die Altdorfer Polizei 2016 bearbeiten – vom Fahrraddiebstahl über den Wohnungseinbruch bis zur heftigen Schlägerei. Dabei arbeiten die Altdorfer mit Schwerpunktsachbearbeitern, einem Modell, das sich positiv bewährt hat. "Die Beamten der Ermittlungsgruppe übernehmen jeweils die in ihren Schwerpunkt fallende Sachbehandlungen und zeigen durch das dadurch gewonnene Fach- und Täterwissen beste Ermittlungserfolge", sagt Mihatsch. Der direkte Vorteil für betroffenen Bürger? Die haben nun bei der Polizei kompetente Ansprechpartner, die für aktuelle Phänomene geschult sind.

Bei der Altdorfer Polizei gibt es derzeit "Spezialisten" für die Bereiche Graffiti-Schmierereien, häusliche Gewalt, Einbruchsdiebstähle, Internetkriminalität und Transportgutdiebstähle.

655 Fälle in Altdorf

Es gibt einen örtlichen Schwerpunkt von Straftaten im Bereich der Altdorfer Polizeiinspektion: Der ist im Altdorfer Stadtgebiet mit 655 von insgesamt 2006 Fällen, dann einen weiteren in der Marktgemeinde Feucht mit 625 Fällen. Schwarzenbruck folgt mit 548 Fällen, dann Burgthann (253), Winkelhaid (239), Leinburg (109) und Offenhausen (31).

Insgesamt ist das südliche Nürnberger Land freilich ein sicheres Pflaster. Die Häufigkeitszahl der Straftaten, die die Polizei-Statistiker aus dem Bezug von Straftaten pro 100.000 Einwohner ermitteln, liegt hier deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt. Das gilt auch für die Schwerpunkte Altdorf und Feucht.

Allerdings liegt die Zahl der Körperverletzungsdelikte im Bereich der hiesigen Inspektion leicht über dem mittelfränkischen Durchschnitt. Mihatsch beobachtet in diesem Zusammenhang, dass sich Betroffene sehr viel schneller und häufiger an die Polizei wenden als in den vergangenen Jahren. Die Aufklärungsquote gerade bei Körperverletzungen ist dabei mit 99,2 Prozent außerordentlich hoch. Den Ermittlern kommt entgegen, dass sich Opfer und Täter in den meisten Fällen kennen.

574 Diebstähle musste die Altdorfer Polizei im vergangenen Jahr bearbeiten: Fahrraddiebstähle, Fälle von Pkw-Aufbrüchen und Einbrüche in Büroräume, Werkstätten und Gaststätten. Von den 574 Diebstahl-Fällen konnten immerhin 181 geklärt werden.

Einbrecher aktiv

44 Wohnungseinbrüche beschäftigten die Polizei 2016, in 22 Fällen kamen die Täter dabei nicht in die Räume, es blieb beim Einbruchsversuch. Lediglich drei Einbrüche konnte die Polizei aufklären, es gelang allerdings, einen Serieneinbrecher dingfest zu machen. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Dass es in 22 Fällen beim Einbruchsversuch blieb, ist für Mihatsch ein Indiz dafür, dass die Bürger ihre Häuser und Wohnungen immer besser sichern.

Bayernweit gehen die Fallzahlen bei Wohnungseinbrüchen zurück, die Aufklärungsquoten steigen zwar leicht, liegen aber immer noch bei bescheidenen 18,9 Prozent im Freistaat. Insgesamt 191 Rauschgiftdelikt registrierte die Altdorfer Polizei 2016, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr, der sich unter anderem durch eine verstärkte Kontrolltätigkeit erklärt.

Weil Prävention die beste Methode der Kriminalitätsbekämpfung ist, weist Mihatsch auf den Präventionsunterricht in Kindergärten, Schulen und in Seniorenheimen sowie bei einer Vielzahl von Veranstaltungen hin.

