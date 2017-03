Tag der offenen Tür bei der Städtischen Musikschule Altdorf

Phänomen "Rhythmus" im Vordergrund - Geigenbauerin Karin Völkle zu Gast - vor 1 Stunde

ALTDORF - Am 18. März öffnet die Musikschule Altdorf unter dem Motto "Rhythmus" zwischen 14 und 17 Uhr ihre Türen. Neben musikalischer Unterhaltung können die Besucher bei einer "Musikschulrallye" tolle Preise gewinnen.

Nach der musikalischen Eröffnung durch die Bläserklassen und Kinder der Musikalischen Früherziehung präsentiert der Kinder- und Jugendchor der Musikschule unter der Begleitung einer Rockband bekannte englische und deutsche Rock- und Popsongs. © Städtische Musikschule Altdorf



Ob es nun der Wechsel von Tag und Nacht ist, die Wiederkehr der Jahreszeiten, oder der Herzschlag und die Atmung: Das Leben ist in zeitlich wiederkehrende Abläufe gegliedert, der Mensch lebt in einem bestimmten Rhythmus. In der Musik ist die zeitliche Organisation ebenso von großer Bedeutung. Eine Musik ohne Rhythmus ist kaum möglich, denn alles Geschehen ist in die Zeit eingebettet. Und gerade heute in der populären Musik ist der Rhythmus besonders wichtig, in einer Band ist immer ein Schlagzeuger dabei, der den Takt vorgibt.

Bei ihrem diesjährigen Tag der offenen Tür am 18. März stellt die Städtische Musikschule Altdorf das Phänomen "Rhythmus" in den Mittelpunkt. In den Räumen der Grundschule Altdorf wird dabei zwischen 14 und 17 Uhr ein buntes Programm geboten. Nach der musikalischen Eröffnung durch die Bläserklassen und Kinder der Musikalischen Früherziehung präsentiert der Kinder- und Jugendchor der Musikschule unter der Begleitung einer Rockband bekannte englische und deutsche Rock- und Popsongs. Im weiteren Verlauf wird es eine Mitmachaktion zum Thema Rhythmus geben und man kann bei einer "Musikschulrallye" tolle Preise zu gewinnen.

Am Aktionstag der Musikschule ist es möglich, Instrumente auszuprobieren, und man kann sich bei den verschiedenen Fachlehrern der Musikschule Rat holen. Auch ist die Geigenbauerin Karin Völkle wieder vor Ort und wird interessante Informationen zum Geigenbau präsentieren. Für das leibliche Wohl ist im Elterncafé gesorgt: Hier werden Mitglieder der Elternvertretung Kaffee und Kuchen verkaufen, während Schüler und Ensembles der Musikschule für rhythmische Unterhaltung sorgen. Fragen zum Instrumentalunterricht oder zu den übrigen Kursangeboten der Musikschule können direkt an die Lehrkräfte gerichtet werden. Außerdem sind Vertreter des Elternbeirats und der Freunde der Musikschule Altdorf e.V. anwesend und stehen für Informationen zur Verfügung.

Städtische Musikschule Altdorf