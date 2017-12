"The Voice": Heute muss Benedikt aus Burgthann wieder ran

Sat1 zeigt die Sing-Offs um 20.15 Uhr - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es geht weiter! Zwei Runden hat Gesangstalent Benedikt Köstler aus Burgthann bei der TV-Show "The Voice of Germany" bereits überstanden, heute kann er in den Sing-Offs den Einzug ins Halbfinale klarmachen - wir wissen schon jetzt, welches Lied er singen wird.

Lässiges Outfit und Gänsehautstimme: Kann Benedikt Köstler erneut punkten? © SAT.1/ProSieben/Richard Hübner



Zarte 17 Jahre ist Benedikt jung, hat aber trotzdem schon eine Stimme wie ein Bär. In den Blind Auditions schmetterte er den fünf Jury-Mitgliedern den Elvis-Klassiker "Always on my Mind" dermaßen gekonnt um die Ohren, dass alle auf den Buzzer hauten. Im Battle in Runde zwei setzte er sich mit seiner Version von Leonard Cohens "Hallelujah" knapp gegen Mitstreiter Felix Harer durch.

Heute Abend (20.15 Uhr) strahlt Sat1 eine weitere Folge der aktuellen Staffel "The Voice of Germany" aus - und für Benedikt steht die nächste Runde an, die Sing-Offs. Dabei muss sich Benedikt gegen die anderen Mitglieder des Teams von Juror Mark Forster durchsetzen. Drei aus Zehn ist die Devise. Sieben scheiden aus. Der 17-Jährige Fußballer aus Burgthann singt "House Of The Rising Sun" von "The Animals".

psz