Tödliche Beziehungstat in Altdorf: Lebensgefährte verhaftet

Polizei fand 68-jährige Anwohnerin am Samstag tot in ihrem Haus - vor 1 Stunde

ALTDORF - Ein gewaltsamer Todesfall hat am Samstagabend ein Wohngebiet im Altdorfer Osten erschüttert. Ein Angehöriger hatte die Polizei alarmiert, kurz darauf fand die Polizei eine 68-Jährige tot in einem Reihenhaus in der Sulzbacher Straße auf. Nun hat eine Richterin Haftbefehl gegen deren Lebensgefährten erlassen.

Als die Polizei vor dem Reihenhaus in die Sulzbacher Straße anrückte, war die Frau bereits tot. Foto: NEWS5 / Fechner



Blaulicht erhellte am Samstagabend die Sulzbacher Straße in Altdorf, eine schmale Straße in einer Reihenhaussiedlung im Osten der Kleinstadt. Ein Angehöriger des dort lebenden Paares hatte gegen 18 Uhr die Altdorfer Polizei alarmiert - er befürchtete, dass es dort zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen sei. Kurz darauf trafen zwei Streifen am Wohnort des Paares ein. Als sie klingelten, öffnete ein 71-Jähriger die Tür. Seine 68-jährige Lebensgefährtin fanden die Beamten nur noch tot in einem der Räume der gemeinsamen Wohnung auf.

Die Polizei nahm den Mann daraufhin fest - ohne Gegenwehr, wie die Pressestelle mitteilt. Am Sonntag hat nun eine Richterin des Amtsgerichts Nürnberg Haftbefehl gegen den 71-Jährigen erlassen.

Wie Robert Sandmann, Polizeisprecher des Präsidiums Mittelfranken mitteilt, gebe es noch offene Fragen. Der genaue Tatzeitpunkt sei noch nicht geklärt, liege aber wahrscheinlich deutlich vor dem Eintreffen der Streifen. Auch die Todesursache steht noch nicht fest, eine Obduktion soll im Laufe der nächsten Tage Aufschluss darüber geben. Klar sei dagegen von Anfang an gewesen, dass es sich um einen gewaltsamen Tod handelt - dazu hätte es "entsprechende Anzeichen" gegeben, sagte Sandmann. Die Polizei ging daher von Anfang an von einer Beziehungstat aus.

Nach aktuellem Erkenntnisstand waren außer den beiden Bewohnern zum Tatzeitpunkt keine Zeugen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Schwabach.

