Trotz ALS: Altdorferin nimmt an Spinning-Marathon teil

Zeitweise saß die 45-Jährige im Rollstuhl - Bewegungstraining half gegen Erkrankung - vor 1 Stunde

ALTDORF - Eine an Amyotropher Lateralsklerose erkrankte Altdorferin war vor fünf Jahren zeitweise auf einen Rollstuhl angewiesen. Trotz der Schmerzen entschloss sie sich zum Muskelaufbau zu einem Bewegungstraining. Nun ist die 45-Jährige kürzlich an einer großen Indoor-Radsport-Veranstaltung in Moosbach teilgenommen.

Constanze konnte sich vor fünf Jahren nicht mehr bewegen. Seit ihrem regelmäßigen Training bei Ivica Kaurinovic verbesserte sich ihr Zustand kontinuierlich. Heute ist die 45-jährige Altdorferin topfit und hat ihre Krankheit im Griff. © Blinten



Fünf Jahre sind vergangen, seit Constanze zum ersten Mal diese unbeschreiblichen Schmerzen in den Hüftgelenken spürte, eine Kombination aus Stechen und Brennen. "Wie unter Feuer war das", erzählt sie. Vielleicht ist es ein Hexenschuss, war damals ihr erster Verdacht. Im Südklinikum vermutet man einen Bandscheiben-Vorfall. Doch nach wochenlangen Untersuchungen, nach einem Leidensweg, der von einer Klinik zur anderen, von einem Spezialisten zum nächsten führte, erhält die Lehrerin die niederschmetternde Diagnose: Sie leidet an Amyotropher Lateralsklerose, einer seltenen Krankheit, die das motorische Nervensystem zerstört und zu fortschreitendem Muskelabbau führt.

Als Constanze im Erlanger Klinikum erfährt, welches Schicksal sie erwartet, ist sie am Boden zerstört. Fügen will sie sich aber nicht. Nachdem sie von ihrem Arzt den Rat erhielt, zu trainieren, um die Muskeln beweglich zu erhalten, entschließt sie sich, zu kämpfen.

Zeitweise im Rollstuhl

Der Entschluss war da. Zeitweise ist Constanzes Zustand aber so schlimm, dass sie im Rollstuhl sitzt. An besseren Tagen schleppt sie sich auf Krücken durch die Wohnung, dabei immer das Mantra im Kopf: Bewegung, Bewegung.

Obwohl jeder Schritt mit höllischen Schmerzen verbunden ist, beschließt die damals 40-Jährige, beim Fitness-Studio in Altdorf vorbeizuschauen und sich Rat zu holen. Als Trainer und Inhaber Ivica Kaurinovic Constanze zum erstenmal sieht, ist er zunächst skeptisch. Vor ihm steht eine kranke Frau, die sich mühsam auf Krücken aufrecht hält. Training? Wie soll das funktionieren?

Kaurinovic beschließt, mit Constanze geeignete Geräte auszuprobieren, zu versuchen. Dabei braucht die Altdorferin Hilfe bei allem, wenn sie eine Jacke anzieht ebenso wie bei der Bewältigung von nur kleinen Stufen.

Täglich geht Constanze in den folgenden Wochen ins Studio von Kaurinovic – ins Erdgeschoss. Oben, im ersten Stock, stehen die Spinning-Fahrräder. Keine Chance für die 40-Jährige, die Stufen hinauf zu bewältigen. "Aber ich habe von Anfang an gesagt: Da will ich rauf", erinnert sich die 40-Jährige, für die alles, was in den ersten Monaten nach ihrem Start im Fitness-Center geschah im Nachhinein wie ein Wunder erscheint.

Constanze macht atemberaubende Fortschritte nach dem Beginn ihres Trainings, weil sie getrieben ist von dem Willen, die Stufen in den ersten Stock, hinauf zu den Spinning-Rädern, zu erklimmen, eine Mischung aus Wut und Mut und der festen Überzeugung, dass es wieder aufwärts geht und die Muskeln wieder mitspielen.

Erfreuliche Fortschritte

Das Training absolviert Constanze unter Schmerzmitteln, freut sich aber riesig über jeden kleinen Fortschritt. "Den inneren Schweinehund muss ich durchaus manchmal tot prügeln", sagt sie heute augenzwinkernd. Nach sechs Monaten ist es tatsächlich so weit: Sie kann die Treppe hinaufgehen, kann sich auf ein Spinning-Rad setzen und jetzt hier oben trainieren. "Mein Ding", sagt sie. So sehr ihr Ding, dass sie vor zwei Wochen am Spinning-Marathon in der Moosbacher Bürgerhalle teilnahm.

Unglaublich für viele ihrer Freunde, die sich an ihren Zustand im Jahr 2012 erinnern. In Moosbach hat Constanze 24 Stunden im Sattel gesessen und hunderte von Kilometern herunter gekurbelt.

Niemals aufgeben, egal, wie schlimm es kommt – Constanze hat das für sich zum Grundsatz gemacht. "Und ich will anderen Leuten in ähnlicher Situation Mut machen", sagt sie. Nächstes Jahr wird sie wieder beim Spinning-Marathon in Moosbach dabei sein. Fit ist sie ja. Weil sie seit 2012 regelmäßig bei Kaurinovic trainiert. Und ihre Krankheit hat sie seitdem im Griff. Vor fünf Jahren war das umgekehrt.

Alex Blinten