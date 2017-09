Am Sonntagnachmittag wurde in Ezelsdorf (Kreis Nürnberger Land) eine 70-jährige Frau von einem Auto erfasst, das rückwärts aus einer abschüssigen Garagenauffahrt rollte. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde mit Verletzungen am Bein mit einem Rettungshelikopter in eine Nürnberger Klinik geflogen.