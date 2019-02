Das Überholmanöver eines unbekannten Lkw-Fahrers löste am Donnerstagmittag einen schweren Unfall auf der A6 an der Anschlussstelle Altdorf-Leinburg aus. Ein 25-jähriger Autofahrer wich dem ausscherenden Lastwagen aus und kollidierte mit einem weiteren Lkw, der auf der rechten Spur fuhr. Das Auto überschlug sich und kam von der Fahrbahn ab. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. © NEWS5 / Friedrich