Von "Tebartzen" und Untergangshosen: Solga sorgt für Lacher

Die Kabarettistin und Schauspielerin überzeugt bei ihrem Auftritt - vor 1 Stunde

ALTDORF - Sie kam, sah und erkor "Herrn Erich" zu ihrem Mitspieler des Abends: die Kabarettistin und Schauspielerin Simone Solga. Zuvor hatte Rathauschef Erich Odörfer die Besucher im voll besetzten Betsaal des Wichernhauses begrüßt und Schirmherrin Annemarie Eckstein von der Getränke Münz GmbH herzlich gedankt.

Simone Solga fand in "Herrn Erich", Bürgermeister Erich Odörfer, einen begeisterten Mitspieler, im Bild mit Gattin Verina. Foto: Voss



"Im Auftrag der von Ihnen gewollten Kanzlerin" habe sie den Abend als "Kabarett-Abend getarnt", schließlich sei der Kabarett-Besucher der letzte, der ansatzweise politisch denke. Findet Solga. Macht ja nichts, dass sie gleichzeitig dem ein oder anderen Besucher die "anatomischen Ressourcen für‘s Lächeln" abspricht. Dass sie im Schauspiel zu Hause ist und die Münchner Lach-& Schießgesellschaft zu ihrer kabarettistischen Vita gehört, ist augenfällig. Und es ist richtig gut.

Ihre Requisiten sind eine Tasche, eine Mappe und ein Mobiltelefon. Mit letzterem hält sie die Unangepassten im Publikum fest, um sie der Kanzlerin zu melden und ja, "noch nie sei eine gute DDR-Erziehung so wertvoll wie heute gewesen", sagt die gebürtige Geraerin, die in Leipzig aufwuchs. In Pumps, Business Kleidung und Denker-Haltung steht sie da und bezieht mit erkennbarem Vergnügen "Herrn Erich", den Bürgermeister, in das atemberaubende Tempo ihrer Gedankenwelt ein. Der spielt mit und richtig viel Spaß hat er dabei auch.

Subtil sind Solgas Statements nicht, sondern bekennend direkt und unverblümt. Volkes Stimme trifft sie damit. Dass Trump ein "sprechender Penis" ist, bleibt dabei so schlicht wie zutreffend. Der Flüchtlingsfrage nähert Solga sich nicht, sie stürmt darauf los. Angela Merkel wolle nun einmal als "humanster Mensch der Welt" enden und ihr initiales "Wir schaffen das" fühle sich nach einer 180 Grad Wendung irgendwie anders an. Solga überzeichnet, gelegentlich heftig, dabei bleibt sie intelligent und ernsthaft in der Auseinandersetzung mit kontrovers diskutierten Themen. Die Frage: "Müssen wir Schutz suchen vor Schutz Suchenden?" subsummiert eine viel zu oft in Polemik abdriftende Diskussion. "Die Toleranz wächst mit der Entfernung zum Problem", sagt Solga später. So klug wie beschämend zutreffend.

"Tebartzen" gegen Zukunftsangst

Wortspiele sprudeln nur so aus der Kabarettistin heraus. Und trockener Humor. Das Publikum lacht Tränen, als sie vorschlägt, das Geld einfach rauszuhauen, sicher sei ja ohnehin nichts mehr und darum "Tebartzen" die perfekte Lösung. Geht ja auch nicht, dass man sich erst dann ein Auto mit Sitzheizung leistet, wenn man sowieso nicht mehr weiß, "warum es von unten warm wird". Und wenn alles überhaupt nicht mehr sicher sei, dann aber die "Safe shorts" mit Schloss und Alarm, die "Hightech Panzerhöschen" aus dem Netz, die vor Übergriffen aller Art schützen. Bloß den Code, um sie wieder ausziehen zu können, den sollte man nicht vergessen. Ergo: Alles ist gut und wer‘s nicht glaubt, liest einfach die letzte Bertelsmann-Statistik: "Neun von zehn Leuten sind grütze-blöde. Jeder glaubt, er ist der zehnte."

Abgewatscht werden von Solga alle: "Grüne Exrevoluzzer", die SPD und Manfred Schulz und die Vielzahl der partei-unabhängigen politisch-sinnfreien Worthülsen. Auch die elementarste aller Fragen wird geklärt: Was bedeutet die Merkelsche Raute, die sie, Solga, die Kanzlersouffleuse, für den non-verbalen Dialog mit ihrer Chefin am Rande wichtiger Besprechungen erfunden habe? "Das ist vielleicht 'n' Arschloch." Klingt ausnahmsweise mal ehrlich.

Grauen aus Sympatex

Auch nach der Pause greift Solga viele heiße bzw. heiß diskutierte Eisen an: Köstlich ihre Gedanken zum Jugendwahn. Am schlimmsten seien sie: die "Junggebliebenen", leicht zu erkennen an ihrer Uniform, dem "Grauen aus Sympatex", den Multifunktionsjacken. Übergangsjacken mit Zippern an allen möglichen und unmöglichen Stellen also, gepaart mit "Untergangs"-Zipp Off Hosen. Armes Deutschland und schallendes Gelächter im Publikum.

Zwei Stunden hochkarätiges Kabarett enden mit einem hinreißenden Kabinettstückchen: Simone Solga zappt durch die TV-Kanäle, die sich nicht schämen, flache bis unerträglich substanzlose Themen auszubreiten. In Politshows wird über "innere Sicherheit" gesprochen und über "Soziale Gerechtigkeit". Und über allem thront das schwäbischste aller Produkte: das Biobasisöl von "Saidebacher…Saidebacher". "Im Auftrag Ihrer Kanzerlin" ist exzellente Unterhaltung, das Publikum ist restlos begeistert. Chapeau an Simone Solga.

Susanne Voss