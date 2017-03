Am Donnerstag gibt es T-Shirt-Wetter in Franken

Die zweite Hälfte der Woche wird freundlich - Nächte noch kalt - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Der Frühling vertreibt endlich den Winter aus Franken: ab Donnerstag wird das Wetter sonnig und wärmer. Am Samstag löst der Regenschirm allerdings wieder die Sonnenbrille ab.

Der Frühling sorgt ab Donnerstag für T-Shirt-Wetter. © dpa



Am Dienstag wird es laut dem Wetterochs - ebenso wie am Mittwoch - wechselnd bewölkt, es bleibt wohl den ganzen Tag über trocken - auch wenn Stefan Ochs dafür keine Garantie geben möchte. Unser nordbayern.de-Wetterdienst schätzt die Regenwahrscheinlichkeit bei bis zu 14 Grad auf 20 Prozent.

Danach baut sich ein Hoch auf: Das bringt am Donnerstag und Freitag eine Prise Frühling aus dem Süden mit. Bis zu 17 Grad versprechen die Experten, die Sonne zeigt sich, Wolkenfelder können sich aber hartnäckig zeigen.

Wie es am, Wochenende wird, darüber ist man sich nicht einig: "Es gibt eine sehr große Spannbreite der möglichen Entwicklungen", so der Wetterochs. Von Regenschauern, über frühlingshafte Temperaturen, bis hin zu kräftigen Böen ist alles möglich - Abwarten lautet also die Devise. Der Wetterdienst von nordbayern.de rechnet für Samstag mit viel Regen bei einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 90 Prozent und nur 10 Grad.

Mit der Bestückung des heimischen Blumenbeets oder des Balkonkastens sollte Franken aber noch etwas warten: Die Nächte sind kühl, richtig kühl. In Extremfällen kann mit bis zu minus fünf Grad gerechnet werden.

Angrillen im März? Warum nicht! Hier unsere Tipps:

