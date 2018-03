Am Karfreitag: Prozessionen und Messen zum Tod Jesu

Bamberger Erzbischof in Neunkirchen - Lebensgroße Figuren in Lohr am Main - vor 22 Minuten

NEUNKIRCHEN/LOHR - Am Karfreitag erinnern die Christen an das Leiden und den Tod Jesu. Der Feiertag wird in ganz Bayern mit Gottesdiensten und beeindruckenden Prozessionen gestaltet - eib Blick nach Neunkirchen am Brand und Lohr am Main.

Während der Karfreitagsprozession in Lohr am Main werden lebensgroße Figuren von den Stationen des Leidens Jesu Christi durch die Stadt getragen. © Nicolas Armer/dpa



Mit Prozessionen haben die Gläubigen in verschiedenen Orten Bayerns am Karfreitag des Todes Jesu gedacht. Tausende Menschen kamen zu der Jahrhunderte alten Karfreitagsprozession in der unterfränkischen Stadt Lohr im Landkreis Main-Spessart am Main. Lebensgroße Figuren veranschaulichten die Stationen des Leidens und Sterbens Jesu. In München beteiligten sich Tausende Gläubige unterschiedlicher Herkunft am "Kreuzweg der Völker" mit Kardinal Reinhard Marx. In verschiedenen Sprachen wurden Bibeltexte vorgelesen und Lieder gesungen.

An einer weiteren Prozession im oberfränkischen Neunkirchen am Brand nahm anlässlich ihres Jubiläums der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick teil - in dem Ort wurde die Prozession zum 350. Mal zelebriert. Schick sagte, das Kreuz müsse weiter in der Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Es sei ein "Markenzeichen unserer Kultur und Zivilisation". Das Kreuz sei kein Zeichen des Todes, sondern Zeichen des Lebens, der Freude und des Friedens.

