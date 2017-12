Am Montag schmilzt der Schnee

Milde Luft aus Südwesteuropa lässt die Temperaturen steigen - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Neuschnee und glatte Straßen sorgen am Wochenende für Frust bei den Autofahrern in der Region. Die gute Nachricht: Am Montag wird's milder.

Am Sonntag wurden die Besucher des Christkindlesmarktes kräftig eingeschneit. © Edgar Pfrogner



Am Sonntag wurden die Besucher des Christkindlesmarktes kräftig eingeschneit. Foto: Edgar Pfrogner



Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de steigen die Temperaturen am Montag auf 5 bis 8 Grad. Zeitweise kann es regnen, der am Sonntag gefallene Schnee dürfte also langsam aber sicher schmelzen und kein Hindernis für Auto- und Radfahrer sowie Passanten darstellen.

Denn auch am Dienstag sind Schirme und Kapuzen weiterhin unverzichtbar. Bei bis zu 6 Grad kann es immer wieder zu Regenfällen kommen. Dabei versteckt sich die Sonne hinter grauen Wolken.

Bilderstrecke zum Thema Adventsfeeling! Nürnberg taucht sich in ein weißes Kleid Kalter Schnee, warmer Glühwein - und eine Kulisse, die in jedes Weihnachtsmärchen passt: Auch zum zweiten Advent tauchen sich Nürnberg und der Christkindlesmarkt in ein blütenweißes Kleid. Wir haben die Bilder!



Und so geht es auch in den nächsten Tagen weiter: Mittwoch und Donnerstag sind Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad drin. Pünktlich zum Wochenende könnte dann der nächste große Schneefall drohen. Wie schon zum ersten und zum zweiten Advent werden auch kommenden Sonntag Temperaturen um den Gefierpunkt erwartet - und die ein oder andere Flocke vom Himmel.