Ochsenkopf: Einzelne Pisten und ein Lift bleiben geschlossen

Starke Schneefälle und Wind beeinträchtigen den Skibetrieb - vor 13 Minuten

FICHTELBERG - Doch keine perfekten Wintersportbedingungen: Starker Schneefall und Windböen beuteln nun auch das Fichtelgebirge. Wegen Baumbruchgefahr bleiben zwei Pisten und ein Skilift am Ochsenkopf bis auf Weiteres geschlossen. Auch die Rodelstrecke und Loipen sind gesperrt.

Zunächst sprach am Ochsenkopf alles für perfekte Wintersportbedingungen. Jetzt ist die Schneebruchgefahr stark gestiegen. © Foto: Andreas Munder



Schneefall und Wind beeinträchtigen aktuell den Skibetrieb am Ochsenkopf: Zwei der Pisten und ein Skilift bleiben wegen Baumbruchgefahr geschlossen, zudem sind die Rodelstrecke und die Loipen größtenteils gesperrt. Die Liftbetreiber warnen vor starken Schneefällen und -verwehungen, die aktuelle Windstärke liegt bei acht bis neun. Es bestehe Lebensgefahr durch Baumbruch auf einigen Pisten, Loipen, Winterwanderwegen und den Wäldern rund um den Fichtelberg.

Bei Gewitter oder starkem Wind kann es zu Unterbrechung im Fahrbetrieb der Fichtelberg-Schwebebahn und des Vierersessellifts kommen. Wintersportler und Touristen können sich hier über den aktuellen Skibetrieb informieren.

Zuvor hatte nordbayern.de irrtümlich berichtet, dass der Skibetrieb im Fichtelgebirge reibungslos laufe. Andreas Munder, Geschäftsführer der Tourismus & Marketing GmbH Ochsenkopf, glaubte an perfekte Wetterbedingungen bis zum Wochenende: "Das trifft sich perfekt. Schließlich veranstalten wir vom 16. bis zum 20. Januar die Winterwandertage", sagte er in diesem Zusammenhang. Er hoffte auf einen positiven Effekt des Schneefalls für den Tourismus und ausbleibende Lawinengefahr. Mäßiger Schneefall wäre auch den Bayerischen Langlaufmeisterschaften in Fichtelberg von 8. bis 10. Februar zugutegekommen, so Munder.

Der Start in die Wintersaison war im Fichtelgebirge bereits alles andere als reibungslos verlaufen, die Stahlseile der Seilbahn waren von Eisregen bedeckt. Ohnehin fuhren die Lifte erst ab dem 21. Dezember, eine Woche später als im vergangenen Jahr. Dieses war mit 110 Skitagen aber auch ein herausragend gutes für das Fichtelgebirge.

Wichtiger Winter

Die aktuelle Wettersituation könnte sich negativ auf die Ochsenkopf-Region auswirken. Ein Zusatzschub durch Wintersportler wäre dringend nötig gewesen. "Die Wintersaison dauert hier zwar nur drei bis dreieinhalb Monate, sorgt aber für 40 bis 45 Prozent der Übernachtungen im Jahr", sagt Munder. Im vergangenen Jahr wurden in den vier Gemeinden etwa 330.000 Übernachtungen verzeichnet, die genauen Zahlen liegen bislang noch nicht vor. Langsam hat sich die Region von dem Feuer erholt, das im Jahr 2012 die Therme in Fichtelberg komplett vernichtete. Einige Jahre brauchte man, um die 20.000 bis 25.000 Übernachtungen im Jahr durch Thermengäste wieder aufzuholen, der tiefe Knick in der Statistik ist allmählich ausgebügelt.

Seit dem Jahr 2016 gibt es zwar die neue Siebenquell-Therme in Weißenstadt, doch viele der Übernachtungsgäste schlafen gleich im integrierten Hotel des Komplexes, die Ochsenkopf-Gemeinden haben wenig davon. Mehr sollen diese von den beiden neuen Seilbahnen mit Zehner-Kabinen haben, die ab dem Jahr 2020 entstehen und die altersschwachen Sessellifte ablösen sollen. Diese sollen aber vor allem auch die Sommersaison weiter beleben.

In anderen Teilen Frankens herrschen teilweise Bedingungen, um sich wieder auf die Pisten in der Umgebung zu wagen. Hier kommt ein Überblick über die Ski-Lifte in der Region.

