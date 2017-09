Am Sonntag drohen am Nachmittag Gewitter

Bis Mitte nächster Woche bleibt es nass und kühl - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch wenn es am Sonntag milder wird erwarten uns dafür kurze Gewitter. Ansonsten wechselt sich ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen am Wochenende ab. Auch in der neuen Woche geht es ähnlich weiter.

Gewitter können zum Wochenabschluss in die Region kommen.



Wer am Wochenende Draußenaktivitäten geplant hat, sollte sich mit dem Gedanken endgültig anfreunden, dass der Sommer vorbei ist. Das wechselhafte Wetter bringt immer wieder anhaltende Regenschauer und ziemlich kühle Luft. Also lieber dicker einpacken!

Am Sonntag ist es laut Wetter.com nach einem Sonnenaufgang im Nebel bei 7 Grad noch sehr frisch. Ab Mittags klärt es dann deutlich auf und die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad. Nachmittags Staut sich die warme Luft und es kann zu Gewittern kommen. Am Abend dürfte es jedoch wieder überstanden sein. Und der Nachthimmel ist unter einer Wolkendecke verborgen. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei sechs Grad.

Nach dem Biowetter des Wetterdienstes von nordbayern.de schlafen viele Menschen bei dieser Wetterlage nicht besonders tief. Bei anspruchsvollen Aufgaben ist man daher mit früher Bettruhe gut beraten.

Die neue Woche geht dann ziemlich ähnlich weiter: Der Montag wird durchgehend frisch und regnerisch bei 10 bis 14 Grad. Immer wieder ziehen Schauer über unsere Köpfe hinweg.

Am Dienstag und Mittwoch ändert sich da nicht besonders viel: Der Wetterochs kündigt weiterhin einen kühlen Mix aus Regen, Schauern und Sonnenschein an.

