Amberger Polizei findet massig Waffen und Munition

Durchsuchungsaktion zeigt Erfolg: Mehrere Waffenteile wurden sichergestellt - vor 1 Stunde

AMBERG-SULZBACH - Die Kriminalpolizei Amberg nahm am Freitagmorgen zwei verdächtige Wohnhäuser im Landkreis Amberg-Sulzbach eingehend unter die Lupe. Die Durchsuchungsaktion zeigte Erfolg: Die Beamten stellten etliche Munitions- und Waffenteile sicher.

Diese Gegenstände stellte die KPI Amberg in einem der Wohnhäuser sicher. © KPI Amberg



Ursprünglich wurde die Polizei im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahren auf zwei Wohnanwesen im Landkreis Amberg-Sulzbach aufmerksam. Dort vermuteten die Beamten illegale gefährliche Gegenstände, wie beispielsweise Schusswaffen, die ohne die erforderliche Erlaubnis verwahrt wurden.

Nachdem die Staatsanwaltschaft den hierfür erforderlichen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss erlassen hatte, durchsuchten die Beamten der Amberger Kriminalpolizei am Freitagmorgen zwei Wohnanwesen. Mehrere Spezialeinheiten unterstützten die Kripo bei ihrem Vorhaben.

Ab 7.20 Uhr startete die Suche in den Anwesen, bei der die Beamten auch prompt fündig wurden: Einer der Tatverdächtigen hortete Munition, Munitionsteile, mehrere wesentliche Waffenteile für Maschinengewehre, sowie ein unbrauchbar gemachtes Maschinengewehr in seinem Haus. Die Gegenstände wurden sichergestellt und müssen nun von der Kriminalpolizei in Amberg eingehend untersucht werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden anschließend vernommen, nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

