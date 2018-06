Amestie: Auch illegale Kriegswaffen in Bayern abgegeben

NÜRNBERG - Am 1. Juli läuft die einjährige Amnestieregelung zur straffreien Abgabe von Waffen und Munition aus. Bayernweit gingen mehrere Tausend Lang- und Kurzwaffen bei den zuständigen Behörden und Polizeidienststellen ein.

Die Waffen landen erst einmal in der Asservatenkammer - sollen dann aber auch wieder genutzt werden, etwa in Museen oder beim Landeskriminalamt. Foto: Friso Gentsch/dpa



Genaue Zahlen liegen dem bayerischen Innenministerium allerdings noch nicht vor, da die Auszählung und Zusammenführung der Daten sehr aufwendig ist. Das Endergebnis wird Innenminister Joachim Herrmann (CSU) voraussichtlich Ende Juli bekanntgeben. Zur Halbzeit der Regelung waren bayernweit rund 3500 Kurz- und Langwaffen abgegeben worden, davon waren rund 900 illegal. Außerdem landeten circa 53.000 Schuss Munition bei den zuständigen Behörden.

Auch in Franken und der Oberpfalz haben viele Menschen die nun auslaufende Amnestieregelung genutzt. Bei der unteren Waffenbehörde des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt zum Beispiel war laut Pressesprecherin Hannah Reuter im Durchschnitt nahezu täglich ein Bürger da, der Waffen und/oder Munition abgab. Insgesamt seien 170 Waffen – 65 davon waren illegal – und etwa 13.000 Schuss Munition in Empfang genommen worden.

Die seit einem Jahr geltende Amnestie sei hauptsächlich von Personen genutzt worden, die Waffen geerbt hatten. "Es kamen aber auch einige ältere Menschen, welche vor ihrem Ableben die Sache mit den Waffen und der Munition noch erledigen wollten, um ihre Erben nicht zu belasten", sagt Hannah Reuter. Häufig seien die abgegebenen Stücke beim Ausräumen von Wohnungen oder Häusern zutage gefördert worden, in vielen Fällen fanden die neuen Hausbesitzer die illegalen Waffen im Keller oder auf dem Dachboden.

Um die gesammelten Waffen aus dem ganzen Freistaat kümmert sich jetzt das Bayerische Landeskriminalamt. Demnächst wird das komplette Arsenal verschrottet, und erst dann kann das bayerische Innenministerium eine endgültige Bilanz zu dieser Amnestie ziehen.

"Die Aktion war sinnvoll"

Im Nürnberger Ordnungsamt sind in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 111 Schusswaffen abgegeben worden. Davon waren 56 im legalen und 55 im illegalen Besitz. Robert Pollack, stellvertretender Leiter der für Waffen zuständigen Behörde, zieht ein eher positives Fazit: "Es sind nicht die großen Mengen, die gekommen sind. Doch sind es so viele Waffen, dass man sagen kann: Die Aktion war sinnvoll."

Wie die Zahl zeigt, lieferten Bürger ihre Waffen ab, die sich eigentlich davon gar nicht trennen hätten müssen. "Da war bei vielen auch Erleichterung zu spüren, weil Pistolen oder Gewehre nicht mehr länger im Haus sind." Die Situationen waren aber nicht immer ungefährlich. Etwa bei der Frau, deren Ehemann kürzlich verstarb. Sie entdeckte im Schrank des Verstorbenen eine Pistole, von deren Existenz sie bis dato nichts wusste.

Die Waffe war geladen und entsichert. "Die Frau hat richtig gehandelt: Sie rief bei uns an und bat, dass jemand vorbeikommt, um die illegal geführte Pistole mitzunehmen." Das Ordnungsamt schickte einen Waffenexperten vorbei, der das scharfe Schießeisen sicherte und entlud. Die Fachleute der Behörde haben für solche Fälle Lehrgänge beim Bayerischen Landeskriminalamt absolviert.

Der Großteil der Bürger, die die Amnestie in Anspruch nahmen, kam aber persönlich ins Amt am Inneren Laufer Platz. Wie die Waffen zu transportieren sind, dazu haben sie von den zuständigen Sachbearbeitern Anweisen erhalten. Die Bilanz: Es waren 37 Langwaffen (Gewehre, Flinten) und 74 Kurzwaffen (Revolver, Pistolen).

Dafür, dass 22 der 37 Langwaffen illegal, also ohne Waffenbesitzkarte, in Haushalten gelegen hatten, gibt es eine Erklärung. "Auffallend war die größere Zahl an Wehrmachtskarabinern", stellt Pollack fest. Die haben Männer, die gegen die Alliierten kämpften, in den letzten Kriegstagen irgendwo zu Hause versteckt. "Aus Angst, dass US-Streitkräfte sie finden."

Messer und Totschläger

Vergleichsweise niedrig ist die Zahl der im Landratsamt Ansbach abgegebenen Waffen: Acht Lang- und acht Kurzwaffen, zehn Hieb- und Stichwaffen sowie rund 150 Schuss Munition stehen dort in der Liste, und auch im Landkreis Forchheim hielt sich die Resonanz in Grenzen: 71 Schusswaffen, dazu noch einige Butterfly-Messer und Totschläger wurden bislang im Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landratsamtes abgegeben. "Das ist relativ wenig für einen so großen Landkreis", räumt Sachbearbeiter Mario Saß ein.

Ein Grund für den geringen Rücklauf könnte sein, dass es schon 2009 eine Amnestieregelung für Waffenbesitzer gegeben hatte, erklärt Michael Rieger vom Landratsamt Neumarkt. 57 illegale Gegenstände wurden in seinem Ressort abgegeben, darunter normale Schusswaffen, aber auch verbotene Messer mit feststellbarer Klinge oder Stahlruten. Technisch besonders interessant sei ein alter Drilling gewesen, also ein Jagdgewehr, bei dem drei Gewehrläufe in einer Waffe kombiniert sind.

Wenn Bürger nach dem 1. Juli noch Waffen bei sich zu Hause finden, sollten sie umgehend das Landratsamt oder die Polizei verständigen, rät Rieger. "Da sind Sie auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Gegebenenfalls kommt dann eine Streife vorbei und holt die Waffe ab." Keinesfalls sollte man das Fundstück in den Kofferraum packen und zur nächsten Polizeidienststelle fahren. "Damit haben Sie eine möglicherweise illegale Waffe in Besitz genommen und sich strafbar gemacht."

