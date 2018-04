Ammoniak-Alarm in Lichtenfels: Flüssigkeit spritzt ins Gesicht

Arbeitsunfall im Keller in einer ehemaligen Bäckerei - Schwangere evakuiert - vor 44 Minuten

LICHTENFELS - Bei Renovierungsarbeiten im Keller einer ehemaligen Bäckerei beschädigten Arbeiter eine Leitung, die Ammoniak enthielt. Einem 43-Jährigen spritzte die Chemikalie ins Gesicht.

Zu dem Arbeitsunfall kam es am Dienstagnachmittag in der Bamberger Straße in Lichtenfels. Als der Arbeiter Schrauben abflexte, wurde eine Leitung beschädigt: Flüssigkeit spritzte dem 43-jährigen Mann ins Gesicht. Seine Kollegen brachten ihn nach draußen und verständigten den Rettungsdienst und Feuerwehr.

Noch während der Mann ins Klinikum Lichtenfels gebracht wurde, evakuierte und sperrte die Feuerwehr den gefährdeten Bereich und warnte die Anwohner. Zwei 20 und 25 Jahre alte Mitarbeiterinnen einer Bäckerei, die sich im Erdgeschoss des Hauses befindet, wurden mit Kopfschmerzen ebenfalls ins Klinikum Lichtenfels gefahren. Eine im zweiten Stock wohnende 26-jährige schwangere Frau musste zusammen mit ihrem drei Jahre alten Sohn per Drehleiter evakuiert werden. Weder sie noch ihr Bub wurden verletzt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren banden das ausgetretene Ammoniak mit einem speziellen Bindemittel. Das Haus, speziell der Keller des Anwesens, musste für längere Zeit entlüftet werden, um die verdunstete Chemikalie aus der Luft zu filtern. 60 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren sowie zehn Einsatzkräfte des BRK sowie ein Notarzt waren vor Ort. Die Verletzungen des 43-Jährigen und der beiden Bäckereimitarbeiterinnen stellten sich glücklicherweise als nicht schwerwiegend heraus, sodass alle das Klinikum wieder verlassen konnten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.