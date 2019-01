Amoklauf in München: Urteil gegen Waffenhändler rechtskräftig

18-Jähriger erschoss im Juli 2016 neun Menschen und sich selbst - vor 8 Minuten

MÜNCHEN - Er verkaufte vor über zwei Jahren eine Waffe und Munition im Darknet, mit ihr tötete ein Amokläufer am Münchner Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen. Jetzt wurde das Urteil gegen Philipp K. rechtskräftig: Ihn erwarten sieben Jahre Haft.

München: Der Angeklagte Philipp K. (mitte) steht zusammen mit seinen Anwälten David Mühlberger (rechts) und Sascha Marks im Verhandlungssaal des Landgerichts. © Sven Hoppe/dpa



Zweieinhalb Jahre nach dem Münchner Amoklauf ist das Urteil gegen den Verkäufer der dabei verwendeten Waffe rechtskräftig. Die Revision des Angeklagten sei unbegründet, seine Verurteilung zu sieben Jahren Haft rechtsfehlerfrei, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Montag in Karlsruhe mit.

Der aus Marburg stammende Philipp K. hatte die Waffe samt Munition im Sommer 2016 über das sogenannte Darknet verkauft. Der 18 Jahre alte Käufer hatte damit am 22. Juli 2016 am Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen erschossen und Selbstmord begangen.

Das Landgericht München I verurteilte Philipp K. vor einem Jahr wegen fahrlässiger Tötung in neun Fällen, fahrlässiger Körperverletzung in fünf Fällen und illegalen Waffenhandels. In die Planung seiner Tat habe der Amokläufer niemanden einbezogen, erklärte nun der BGH. Auch der Angeklagte habe davon nichts gewusst. Aber angesichts der Verkaufsumstände hätte er die grundsätzliche Möglichkeit einer schwerwiegenden Straftat unter Verwendung der Waffe erkennen müssen.

Neben dem Angeklagten hatten auch 22 Nebenkläger das Urteil angefochten. Sie wollten eine Verurteilung wegen Beihilfe zum versuchten Totschlag oder gar Mord erreichen. Der Betreiber der Darknet-Plattform wurde im Dezember 2018 ebenfalls verurteilt. Er erhielt sechs Jahre unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung.

