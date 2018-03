Amphibien wandern wieder: Naturschützer warnen Autofahrer

NÜRNBERG - Die frühlingshaften Temperaturen nach der Frostperiode bringen die Amphibienretter des Bund Naturschutzes (BN) ganz schön ins Schwitzen: Kamm-Molche, Erdkröten, Grasfrösche und andere Vertreter ihrer Gattung sind nämlich schon wieder unterwegs zu ihren Laichplätzen – und die Schutzzäune stehen vielerorts noch nicht.

Viele Amphibien sind derzeit unterwegs zu ihren Laichplätzen. (Symbolbild) © Archiv / dpa / Pleul



Dieses Jahr kam die Amphibienwanderung ein wenig überraschend für die Helfer des BN. Gemeinsam mit Straßenbaubehörden, Gemeinden und Landschaftspflegeverbänden sind sie zurzeit dabei, Schutzzäune entlang den Straßen zu montieren. Denn die Amphibien, allen voran Erdkröte, Grasfrosch, Springfrosch, Teich- und Kamm-Molch, sind nach der Winterstarre im Liebestaumel. Möglichst rasch wollen sie ihr Heimatgewässer erreichen, um sich fortzupflanzen und ihren Laich abzulegen.

"Die Paarung passiert tatsächlich erst am Gewässer", erzählt Uwe Friedel, Mitarbeiter im Artenschutzreferat des BN. Auch wenn man vielfach Frösche oder Kröten beobachten könne, die "huckepack" die Straßen überqueren. "Das hat eher etwas mit der Faulheit der kleineren Männchen zu tun", sagt Friedel. Der Geschlechtsakt erfolge erst, wenn die anstrengende Wanderung geschafft sei.

Zaun-Verzug durch Frost

Die Helfer des BN, erzählt Friedel, hätten die Schutzzäune ja gern schon in den vergangenen Wochen installiert. Doch der Boden sei durch den Frost gefroren gewesen. Man habe Probleme gehabt, die Holzpflöcke der Zäune in die Erde zu treiben. An manchen Standorten in der Region fehlen noch immer Schutzzäune. Die Bürger sind aufgerufen, sich beim BN oder der Naturschutzbehörde ihrer Heimatgemeinde zu melden, um Standorte durchzugeben, an denen Amphibien massenhaft wandern, aber Fangbarrieren fehlen. Der BN nimmt diese Stellen in seine Amphibiendatenbank auf, in der rund 1300 bekannte Wanderrouten der Tiere registriert sind. "Wir freuen uns über jede neue Wanderroute", sagt Friedel.

Autofahrer werden gebeten, in den nächsten Wochen erhöhte Vorsicht walten zu lassen. Beim Passieren von Weihern und anderen Gewässern sollten sie ein moderates Tempo anschlagen. Vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden, wenn die rund 6000 Amphibienretter des BN in Bayern unterwegs sind, um die Tiere über die Straßen zu tragen oder die Fangzäune zu kontrollieren.

Arten müssen geschützt werden

Denn auf dem Weg zu den Laichgewässern droht Kröte, Frosch und Molch der Tod auf der Straße. Rund 600.000 Amphibien rettet der BN jedes Jahr. Dabei handelt es sich um die größte Artenschutzaktion Bayerns.

Los geht es meist bei nächtlichen Temperatur von rund 5 Grad Celsius. Kommt dann auch noch Regen hinzu, sind die fortpflanzungswilligen Tiere massenweise unterwegs. Die erste Gruppe wandert jetzt, die zweite, darunter auch Grün- und Laubfrosch, macht sich im April auf den Weg.

Die Zahl der wandernden Amphibien hat insgesamt abgenommen, erzählt der BN-Mitarbeiter. Vor allem die Population des Grasfrosches habe sich in den vergangen Jahren erheblich dezimiert. "Er steht zwar noch nicht auf der Roten Liste, ist aber kurz davor", sagt Friedel. Die extensive Landwirtschaft, das Verschwinden von Feuchtwiesen und Gewässern, der Einsatz von Pestiziden sowie der Rückgang der Insekten allgemein, macht den Amphibien sehr zu schaffen.

Wer Lust hat, selbst Amphibien zu retten, kann sich via Mail an den Bund Naturschutz wenden. Der BN freut sich über jeden Nachwuchsretter.

