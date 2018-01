Amtliche Warnung! Schneefall und Sturmböen in Franken

Temperaturen sinken auf ein bis vier Grad - Orkanböen möglich - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Der Winter ist zurück - dicke Schneeflocken fallen vielerorts vom Himmel. Für große Teile Frankens spricht der Deutsche Wetterdienst eine Warnung aus. Straßen und Schienen in der Region können teilweise unpassierbar sein.

In Böen starker bis stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis 88 km/h

Schneeschauer und stürmische Windböen bringen den Winter zurück. © Paul Zinken/dpa



Am Mittwoch gibt es kräftige und teils gewittrige Schneeschauer, die über Franken und die Oberpfalz ziehen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen vielerorts in Franken - unter anderem in und um Ansbach, Schwabach, Roth, Weißenburg, Eichstätt, Rothenburg und Neustadt a.d. Aisch. Sturmböen mit bis zu 90 km/h in exponierten Lagen sind zu erwarten. Windböen und leichten Schneefall gibt es in und um Nürnberg, Erlangen, Fürth, Forchheim, Lauf und Neumarkt. Autofahren sollte man nur mit Winterausrüstung und nur dann, wenn es unbedingt nötig ist. Wer von den Sturmböen betroffen ist, sollte auch immer einen Blick auf herabfallende Gegenstände oder herabstürzende Äste haben.

Zumindest einige wird diese Nachricht freuen: Der Schnee wird in tieferen Lagen schnell wieder weg sein, denn die Frostgrenze liegt bei etwa 400-500 Meter, wie wetterochs.de meldet.

Am Donnerstag ziehen dichtere Wolkenfelder über uns hinweg, wie der Wetterdienst von nordbayern.de berichtet. Sie bringen immer mal wieder Regen-, Schnee- oder Graupelschauer. Stürmische Böen runden das ungemütliche Wetter ab. In höheren Lagen sind Orkanböen mit über 100 km/h möglich.

Der Freitag startet am Morgen zeitweise mit etwas Regen bei Temperaturen um ein Grad. Später bilden sich laut wetter.com leichte Wolken, die Temperatur steigt auf vier Grad. Abends ist es in Nürnberg überwiegend dicht bewölkt bei Temperaturen von null bis ein Grad. In der Nacht fällt zum Teil etwas Schnee bei Werten um null Grad. Der Wind weht aus westlicher bis nordwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten von sechs bis 21 km/h, die Böen können auch zwischen 11 und 42 km/h erreichen.

