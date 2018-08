Amtliche Warnung: Starke Gewitter ziehen über Franken

Metereologen erwarten spürbare Abkühlung frühestens am Montag - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Es bleibt heiß und trocken: Franken muss weiter schwitzen! Am Donnerstag kann es zwar durchaus zu vereinzelten Schauern kommen, doch mit einer spürbaren Abkühlung ist erst am Montag in der nächsten Woche zu rechnen. Aber auch diese wird vermutlich nicht lange andauern.

Starkregen und Windböen werden am Mittwochmorgen erwartet. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa



Starkregen und Windböen werden am Mittwochmorgen erwartet. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa



Achtung! Der deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter für den Mittwochvormittag herausgegeben: "Von Südwesten ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 15 l/m² in kurzer Zeit sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h." Betroffen sind die Landkreise Ansbach, Erlangen-Höchstadt, Neustadt/Aisch - Bad Windsheim und Bamberg.

Die Aussichten für die einzelnen Tage

Am Mittwoch geht die Hitze weiter: Die Temperaturen steigen auf bis zu 35 Grad, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei maximal 35 Prozent, sagt wetter.com. Vor möglichen Unwettern am Abend warnt wetter.de: schwere Gewitter, Sturmböen, Starkregen, Hagel und/oder Gewitter könnte es von 18 bis 20 Uhr geben.

Laut wetter.com und wetter.de werden sowohl der Donnerstag als auch der Freitag mit Temperaturen bis zu 35 Grad das Frankenland zum Schwitzen bringen. Am Donnerstag könnte es hier und da noch zu vereinzelten Schauern kommen, der Freitag bleibt allem Anschein nach trocken. Dies prognostiziert auch der fränkische Wetterochs.

Die Aussichten für das Wochenende sind wenig erfrischend: Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de steht der Samtsag ganz im Zeichen der vergangenen Tage. Es bleibt trocken und überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad.

Der Sonntag sollte eigentlich eine leichte Abkühlung bringen. Der fränkische Wetterochs sagt: "Am Sonntag kommen wir in eine schwache Nordströmung, mit der trockene und weniger heiße Luft herangeführt. Es ist unklar, wie deutlich der Temperaturrückgang ausfallen wird. Für den Sonntag werden - je nach Wettermodell - Höchsttemperaturen von 31 bis 34 Grad erwartet und für den Montag 27 bis 33 Grad. Mitte nächster Woche könnte es dann noch einmal hochgehen auf über 35 Grad."

Voraussichtlich werden die Temperaturen dann ab Montag erstmals wieder unter 30 Grad bleiben, verspricht wetter.com. Mit maximal 28 Grad ohne Niederschlag ist an diesem Tag zu rechnen. Doch es wird sich vermutlich nur um eine kurze Abkühlung handeln, denn bereits am Dienstag soll das Thermometer wieder auf bis zu 30 Grad steigen, prognostiziert wetter.de.

Bilderstrecke zum Thema Ab ins kühle Nass! Die schönsten Badeseen in der Region Fakt ist: Der Sommer lässt sich auch hier in der Region wunderbar genießen. Für alle die schwimmen, surfen oder sich einfach nur gemütlich sonnen wollen, haben wir die schönsten Badeplätze in der Region ausfindig gemacht.



Bei dieser Hitze kann eine Abkühlung nicht schaden: Beispielsweise die fränkischen Badeseen locken mit Wassertemperaturen von 22 Grad (großer Brombachsee) und 25 Grad (Rothsee).

Doch nicht nur der Gang an den See ist am Wochenende eine Option, den Sommer zu genießen. Es gibt auch zahlreiche Freibäder, die mit Sprungtürmen, Wasserrutschen und Spielplätzen locken.

Wenn Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.

Fehlt eine Bademöglichkeit? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion@nordbayern.de und wir ergänzen die Karte!