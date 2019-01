An Demenz erkrankt: Polizei findet Vermissten bei Wertheim

Der Mann war am Donnerstag von seiner Reisegruppe verschwunden - vor 48 Minuten

MARKTHEIDENFELD - Am Donnerstag ist ein 44-Jähriger, der mit einer Reisegruppe aus Österreich im unterfränkischen Altfeld bei Marktheidenfeld unterwegs war, spurlos verschwunden. Da der Mann an Demenz leidet, suchte die Polizei öffentlich nach ihm. Noch am späten Abend konnte eine Polizeistreife den 44-Jährigen bei Wertheim antreffen.

Als die Reisegruppe am Donnerstag gegen 13.50 Uhr an einem Einkaufszentrum in der Triefensteiner Straße in Altfeld Rast gemacht hatte, verschwand der 44-Jährige spurlos. Zeugen hatten noch bemerkt, dass der Mann in Richtung des Kreisverkehrs gelaufen ist. Nachdem die Gruppe den Vermissten selbst ohne Ergebnis gesucht hatte, hatten sie gegen 16 Uhr die Marktheidenfelder Polizei verständigt.

Diese hatte gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren nach dem 44-Jährigen gefahndet. Da der Mann an Demenz leidet, bat die Polizei noch am selben Tag die Bevölkerung um Mithilfe. Zahlreiche Zeugenhinweise waren seitdem eingegangen. Noch gegen Mitternacht vermeldete die Polizei, dass der 44-Jährige wohlauf angetroffen wurde. Eine Streife des Polizeireviers Wertheim hatte den Mann bei Wertheim entdeckt, wo er zu Fuß untewegs war.

jm