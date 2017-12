An Heiligabend: Unfallflucht auf der A73 - Zeugensuche!

Wer hat die Situation beobachtet und kann der Polizei helfen? - vor 1 Stunde

BAD STAFFELSTEIN - Auf der A73 ist es am Sonntag auf Höhe Bad Staffelstein zu einem Unfall gekommen, infolgedessen eines der beiden beteiligten Fahrzeuge einfach weiterfuhr - trotz eines beträchtlichen Schadens.

Gegen 12.15 Uhr wollte ein 56-jähriger Nürnberger einen VW Passat Variant in den Landkreis Kronach überführen und befuhr dafür die A73. Auf Höhe der Anschlussstelle Bad Staffelstein Kurzentrum wechselte er auf die linke Spur, um einem anderen Fahrzeug das Einfahren auf die Autobahn zu ermöglichen.

Allerdings hatte er dabei - so berichtet es die Polizei - einen von hinten herannahenden Pkw übersehen, weshalb sich die beiden Fahrzeuge an der Seite streiften. Der Fahrer des überholenden Pkw setzte seine Fahrt anschließend scheinbar unbeeindruckt fort. Der Passatfahrer hielt hingegen am Standstreifen an und verständigte die Polizei. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des zweiten Pkw, einer silbernen Fließhecklimousine. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645211 mit der Verkehrspolizeiinspektion Coburg in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.