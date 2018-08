Angenehme Temperaturen: Die Hitze gönnt sich eine Auszeit

Mit weiteren Unwettern ist aktuell nicht zu rechnen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstag ächzte die Region noch unter der Hitze, am Freitag legt die Hitze eine Pause ein. In der Nacht rollte von Westen eine Kaltfront auf Franken und die Oberpfalz zu, die Starkregen, Sturmböen und Hagel im Gepäck habe - so die Wetterdienste. Passiert ist allerdings wenig. Dafür können die Menschen nun endlich mal durchatmen.