Angenehme Temperaturen und Sonne am Dienstag

Kühle Nordseeluft erwartet uns - Temperaturen am Dienstag um die 23 Grad - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Der Dienstag gibt sich angenehm und sonnig, ab und an können Wolkenfelder zeitweise die Sonne etwas ausbremsen, ab Mittwoch können wir dann aber reichlich Vitamin D tanken - und vielleicht sogar einen Ausflug ins Freibad wagen.

Der Dienstag ist kühl gestartet, die Temperaturen bleiben heute aber niedriger und klettern nicht über angenehme 23 Grad, dafür sorgt die kühle Nordseeluft, die derzeit zu uns fließt, sagt der Wetterochs. Sie kann auch für Quellwolkenfelder sorgen. Regen ist heute aber sehr unwahrscheinlich. Wetter.com sieht die Wahrscheinlichkeit dafür bei 25 Prozent, also eher gering.

Auch der Wetterdienst von nordbayern.de ist positiv gestimmt: Am Mittwoch sind Temperaturen um die 25 Grad drin, teilweise spielen Wolken aber Spielverderber und verdecken die Sonnenstrahlen, dafür bleibt es trocken.

Pünktlich zum Feiertag am Donnerstag wird es bei bis zu 28 Grad sogar noch heißer - vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um die Kühlbox einzupacken und den Tag im Schwimmbad zu verbringen. Zum Abend kühlt ein Hitzegewitter den Start ins Wochenende aber merklich ab. Freitag wird tagsüber Regen erwartet, zum Wochenende hin pendeln sich die Temperaturen dann bei Werten um die 23 Grad ein. Bei den acht angekündigten Stunden Sonne lässt sich das allerdings sicher gut aushalten.

Bilderstrecke zum Thema

Sommer, Sonne, Biergarten! Was gibt es schöneres, als an den wärmsten Tagen des Jahres an einem lauschigen Plätzchen ein frisch gezapftes Seidla zu zischen? Nichts, richtig. Wir haben für Sie eine Liste zusammengestellt mit ausgewählten Biergärten in Franken - den Favoriten der Redaktion.